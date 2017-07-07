中国担任G20主席国引发的“世界经济之变”

二十国集团（G20）领导人第十二次峰会7日至8日在德国汉堡举行。汉堡峰会有望深化去年杭州峰会达成的系列重要共识，继续推动世界经济实现更加平衡、普惠、包容的可持续增长。
从2015年12月1日中国正式接任G20主席国的一年间，以及之后的数月来，世界经济发生了一系列积极变化：全球贸易投资回暖、经济动能创新成为潮流、新的全球经济治理格局轮廓显现、人们对世界经济增长的信心增强。
全球贸易投资回暖
世界贸易组织4月最新的预测显示，2017年全球贸易增速有望扩张至2.4%，相较于去年全年1.7%的增幅有所回升。
多位受访专家指出，贸易发展具有滞后性，今年贸易增长出现拐点式变化，与此前中国担任G20主席国时推进的一系列举措存在关联。
全球投资也有望回暖。联合国贸发会议发布的2017年世界投资报告指出，虽然2016年亚洲发展中国家的外国直接投资流入量下降15%，但主要经济体经济前景改善将提振投资者信心，为该地区2017年外国直接投资前景提供支持。
国际金融危机爆发以来，全球贸易增速持续低迷。对此，去年召开的G20杭州峰会制定二十国集团全球贸易增长战略和全球首个多边投资规则框架《二十国集团全球投资指导原则》，继续支持多边贸易体系，重申反对保护主义承诺。
中国商务部国际市场研究所副所长白明说，这些成果促进各经济体间减少贸易壁垒、增强经济关联，对2016年以来世界贸易复苏起到支撑作用。
一系列积极效果显现：反映全球贸易活跃程度的波罗的海散干货指数，从2016年2月初的历史低点开始反弹，于去年11月11日回升至1045，连续16个月以来首次突破1000点。
白明指出，未来一段时期，杭州峰会在贸易领域达成的成果还将促进经济全球化向着更加公平合理的方向发展。
经济动能创新成为世界潮流
G20杭州峰会公报指出，致力于以创新为重要抓手，挖掘各国和世界经济增长新引擎，以解决近期疲弱增长的根本原因。
中国担任G20主席国期间，创新成为全球经济关键词。许多发达经济体与发展中经济体在技术、流程等方面加大创新力度，培育经济增长新动能。
全球创新指数咨询委员会发布的2016全球创新指数报告显示，去年东亚、东南亚和大洋洲地区在创新投入、创新产出等方面表现都较为亮眼；撒哈拉以南非洲保持良好的创新发展势头；瑞士、美国等发达经济体也出台了一系列促进创新发展的策略。
中国不断推进新技术、新产业、新模式、新业态发展。2016年中国工业战略性新兴产业增加值比2015年增长10.5%，增速比全部规模以上工业快4.5个百分点。
中国社科院世界经济与政治研究所副研究员田慧芳说，全球经济增速放缓的一个重要原因是全球生产效率提升缓慢，而通过技术等各方面创新，将从根源上解决这个问题，并使各经济体都从中获益。
G20杭州峰会通过二十国集团创新增长蓝图，指明在创新、新工业革命、数字经济等领域将采取的政策与措施，以推动更多创新要素的发展。
2016年，全球多个经济体在数字经济领域加大投入，取得一系列突破。受访专家指出，在该领域中国拥有众多优势，将发挥示范引领作用。
新的全球经济治理格局轮廓渐清
国际金融危机爆发后，各经济体不断出招，但全球经济仍陷入“低增长困境”，进入新平庸状态。结构性发展瓶颈成为不少经济体面临的共同问题。
杭州峰会达成的重要成果之一就是深化结构性改革议程。峰会首次制定了结构性改革优先领域、指导原则以及指标体系，包括9大优先领域和48条指导原则。
金融治理一直是G20峰会的重要议题。中国担任G20主席国后，以新兴市场深入融入国际金融体系并发挥更大作用为主线，推动国际经济治理改革。
在此期间，更公平、更开放的世界经济治理格局轮廓渐清，它体现在金融、能源、贸易和投资，以及气候变化等多个维度，已有的全球经济治理架构正在重塑。
从提出“一带一路”倡议，到发起成立亚投行等新型多边金融机构，再到积极参与制定海洋、网络、气候变化等新兴领域治理规则，中国正推动改革全球治理体系中不公正不合理的安排。
北京大学国际关系学院教授翟崑说，杭州峰会给全球治理留下了三大经验，分别是：发展中国家与发达国家可以共同致力打造命运共同体，各国之间应该是平等的；发展仍然是世界的主题，但发展要强调共享，各国应该向世界贡献出具有价值的发展成果；行动应该成为各国实现发展目标的重中之重。
世界经济发展信心增强
作为世界第二大经济体，中国经济的蓬勃发展给人留下了深刻印象。中国经济有效提振了世界经济增长的信心。
2016年中国经济增速为6.7%，今年一季度为6.9%，中国依旧是世界经济增长的“稳定之锚”。
观察人士普遍认为，杭州峰会达成的一系列成果有利于推进全球化进程，加速全球经济复苏。最有力的证据之一就是，二十国集团成员今年有望实现2008年金融危机后首次全部正增长。
展望未来，人们对全球经济发展的信心正不断增强。今年以来，全球制造业和贸易领域出现了期待已久的周期性复苏，多国金融市场日渐活跃，各地商业信心屡创新高，多个经济体增长提速。
据国际货币基金组织最新预测，世界经济今年将增长3.5%，明年增长3.6%，均高于上次预测。世界银行6月发布的《全球经济展望》预计，世界经济今年增速为2.7%，明后两年都进一步升至2.9%，均高于去年的2.4%。
“中国经济保持相对快速的增长，这给世界持续注入信心。”中国现代国际关系学院研究员陈凤英说，杭州峰会提出的方案，为世界经济发展贡献了中国智慧。
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