美国著名高校如何“钱生钱”

新西兰最大奶牛场雄心勃勃的发展计划已经宣告失败。投资该项目的合伙人们陷入激烈争吵，他们的钱已经用光，农场的灌溉系统破损失修。
其他人看到的或许是一败涂地，但是哈佛大学数十亿美元的捐赠基金却从中看到了机会。这所大学在波士顿的投资团队2010年以约2500万美元的价格买下这个4350英亩(1英亩约合40.47公亩，即4047平方米——本报注)的奶牛场的时候对于奶牛几乎一无所知，但是他们说服了新西兰的有关部门，表明他们可以扭转亏损局面，并且从中赚钱。
多年来，他们的确做到了这一点。这项全球最大捐赠基金的其他投资项目还包括木材、葡萄园和果园，从亚马孙河流域到罗马尼亚，甚至包括美国本土的加利福尼亚州。这些是它对世界各地自然资源所做的一场规模可观的投资傅弈。
大兴另类投资
如果你是一名普通投资者，那么你可以投资于股票和债券。但是，坐拥巨额捐增基金的美国精英大学为了追求更高的回报率，为从学生的奖学金到超级明星教授的薪水在内的日常运作提供资金，冒险闯入了一些更为奇特的领域。
那么他们把钱投到了哪里呢？仅仅举几个例子。哈佛大学在阳光明媚的加利福尼亚州和美国东南部地区投资了高级校园公寓，并且在印度投资了一家非专利药物制造商。耶鲁大学将其捐赠基金投给了佛蒙特州和硅谷的初创企业。得克萨斯大学则给该州一个灌木茂密的西部角落的油田“下注”。
这些看上去不太可能的非正统投资形式在本月得到了强调。哈佛大学的捐赠基金承认，随着资产重组，它正在谈判将奶牛场——以及数千头奶牛——一并出售给私募股权公司科尔伯格-克拉维斯-罗伯茨公司。多年来，哈佛大学将其37.0亿美元捐赠基金中的约10%投资于自然资源。
共同基金研究所的执行董事威廉•贾维斯说，这些捐赠基金正在寻找“那些小而重大的机会”，这有助于帮助这些非营利性基金开展投资。
拥有254亿美元捐赠基金的耶鲁大学2008年盯上了中国铁建股份有限公司，同意收购这家在全球建设轨道的巨头5000万美元的股份。根据纳税申报，购入中铁建股份的耶鲁大学捐赠基金的子公司持有3.176亿美元资产，2015年的收入为1.194亿美元。
耶鲁大学还一直在积极地利用其捐赠基金支持从甲骨文公司到脸书公司等初创企业。2010年这所大学称，在互联网搜索巨头谷歌公司上市之后，其对这家企业的30万美元投资创造了 750万美元的利润。
2016年，耶鲁大学捐赠基金中的超过16%被用于风险投资高于2012年的11%。根据全国大专院校行政和财务主管协会与共同基金研究所联合开展的一项年度调查，高校捐赠基金用于风险投资的份额平均仅为6%。
对项目守口如瓶
拉波夫斯基咨询公司的负责人露西•拉波夫斯基说，那些规模更大更富有的大学与其他大学又有不同。她说，它们有更多的钱，可以借助于专家级别的资金管理者，还有可以提供帮助的校友网络。
例如，哈佛大学是华盛顿卡皮特尔老年住宅公司的股东之一。自2003年以来，这家公司在全国共购入和开发了 60个独立的生活和退休社区。这家公司的创始人是哈佛商学院的毕业生。
她说，这些大学还必须确保其捐赠基金能够赚钱，这些基金为所在大学的运营费用提供资金的份额要大于那些较小学校的捐赠基金所占的比例。她说，相反，许多规模较小的机构，因为捐赠基金相对匮乏和员工规模较小，更有可能会投资于传统的股票和债券。
它们也缺乏从事这些更为非常规性的私人投资所需的数千万美元资金。共同基金研究所的贾维斯说，这些捐赠基金以对自己的投资项目守口如瓶而著称。共同基金研究所的业务是帮助规模较小的大学捐赠基金开展投资。
他说，十多年前，当一些规模较大的大学开始报告其从木材投资中获得巨额回报的时候，其他大学都渴望能够追赶其步伐。但是，机会稍纵即逝，投资策略并非确定之事。
并不总是羸家
但是，即使在经济上有利可图的另类投资也并不总是政治上的赢家。在爆发学生抗议活动之后，2015年，哥伦比亚大学从包括美国管教公司等经营私人监狱的企业中剥离。耶鲁大学在其监狱和煤矿开采的投资方面也遭遇了类似的来自校园的压力。
哈佛大学2015年将3.36万英亩罗马尼亚森林出售给家具零售商宜家集团。在此之前，哈佛雇用的购买这块土地的承包商被判受贿和洗钱。
关注捐赠基金和养老金的旧金山招聘高管查尔斯·斯科里纳说，想要像哈佛大学那样管理较为大型的物业，大学的捐赠基金将不得不聘请当地人来管理投资，并且令其自身的团队飞到这些遥远的地方以确保一切妥善运作。
斯科里纳说，这就是一些大学可能正在退缩的原因。“这个过程耗时耗力。”其中一些投资也会赔钱。2016年，倾向于投资更为传统的资产的2500万美元以下捐赠基金的表现优于10亿美元以上捐赠基金的表现。
特别是哈佛大学，在年均增长百分比方面，只能眼睁睁地看着其他大学实现跨越式发展。去年，哈佛大学的投资亏损了 2% ,导致其捐赠基金的价值减少了20亿美元。而另一方面，耶鲁大学的捐赠基金却获得了3.4%的收益。
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