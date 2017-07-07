美陆军升级反火炮防御系统：打造“无人机杀手”

美国“侦察勇士”网站7月5日发表题为《陆军前沿作战基地的反火箭炮和迫击炮防御系统将摧毁无人机》的报道称，陆军和诺思罗普-格鲁曼公司正在探索可摧毁敌方无人机的新传感器和拦截武器，利用陆基反火箭炮和迫击炮系统从前沿作战基地跟踪并击毁来袭的敌方火力。
反火箭炮和迫击炮系统已在伊拉克和阿富汗各地的很多前沿作战基地部署到位。该系统被认为已经拯救了数以千计的士兵的生命，现正在接受分析，要对其升级和改进。
反火箭炮和迫击炮系统使用传感器、雷达和火控技术，再加上可安装在车辆或地面上的20毫米口径“密集阵”近防武器系统，每分钟可发射4500发弹药。其理念是用密集的小型射弹形成弹幕，从而拦截和摧毁来袭炮弹、火箭弹或迫击炮弹。“密集阵”系统可以高速连续发射成千上万颗弹药，在空中干掉来袭威胁。
诺思罗普-格鲁曼公司的工程师将雷神公司生产的“密集阵”系统整合到反火箭炮和迫击炮系统中。反火箭炮和迫击炮系统最初是为了海军舰艇防卫而开发和部署的。不过，在伊拉克和阿富汗的地面战场上，保护士兵的需求促使陆军很快将该技术应用到陆战。自2005年以来，反火箭炮和迫击炮系统已经投入地面战场的实战。
诺思罗普-格鲁曼公司的开发人员正在评估新的光学传感器、被动式传感器和激光器的效果，从而扩大系统的目标覆盖面积，以摧毁敌方无人机、直升机、固定翼飞机和巡航导弹。诺思罗普-格鲁曼公司的开发人员表示，工程师们也在考虑用新的拦截导弹来为“密集阵”系统做补充。
进行这些升级和改进的理由，是基于人们对快速变化的全球威胁环境的认识。例如，无人机技术和无人机发射的武器在全球范围内正快速扩散——因此潜在敌人通过更广泛的空中和地面武器（包括无人机）来监视和攻击前沿作战基地的可能性就增大了。陆军基地防御系统需要识别位于更远距离上的更大范围的敌方攻击武器，因而需要更多的防御传感器和武器。
将新的传感器和武器添加到反火箭炮和迫击炮系统，可在更短的时间内通过对现有系统的升级来实现技术的改善，规避了许多武器采购计划中必不可少的多年开发工作。
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