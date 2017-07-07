越南吸引全球军火巨头目光：美国“多余”武器或为首选

英国《简氏防务周刊》网站7月5日报道称，越南被全球大多数国防承包商视为具有巨大潜力的市场。一方面，其国防开支正在迅猛增长；另一方面，其政府决心要与新的盟友建立战略合作伙伴关系。这意味着，越南对俄罗斯的传统依赖将逐渐减少。而与此同时，其军备采购清单却很长。
其它关键因素包括，美国在2016年5月取消了对其长期军事制裁（此举在政治上增加了越南从美国的盟国那里采购军备的可行性），越南决心提高其军力。
越南的国防工业虽然发展迅速，但与满足越南各军种不断增加的需求仍有一定距离。这意味着，对外国进口军备和技术支持仍有强劲需求。
越南将国防预算视为国家机密，极少向外界透露其国防预算及其分配。不过，基于越南财政部偶尔公布的一些数据仍能作出预测。《简氏防务预算》杂志采用这种方法估算出，2017年越南国防开支约为110万亿越南盾（约合49亿美元）。
越南三个军种都有大量库存的军事资产，这些军事资产正在老化，许多面临报废。
为了至少满足其中一些需求，越南开始将目光转向美国。自美国取消对越南的军售禁令以来，越南的主要关注点一直是“美国多余防卫物资项目”。该项目旨在将多余的军事资产转让给美国的盟国。
毫无疑问，俄罗斯仍将是越南主要的军备供应商，但由于越南寻求供应商的多样化，俄罗斯竞争对手的市场机遇正在增加。寻求供应商的多样化是越南在其最近的（2009年发布的）《国防白皮书》中所提战略的一部分。
根据《简氏贸易平衡》的统计数字，俄罗斯在越南防务市场仍占据大约80%的市场份额。由于意识到越南政府寻求供应商的多样化，俄罗斯国防工业官员最近对记者说，他们希望通过行业关系，并寻求通过在采购方面由传统的买卖关系向伙伴关系转型，来巩固自己在越南市场的地位。
除了与政府和军事机构接触，外国投标企业还需要与越南本土行业集团以及相关贸易实体保持联系，以根据《新投标法》规定的义务进行协作。
显而易见，越南防务市场为那些愿意耐心等待并愿意与当地政府部门和防务企业合作的供应商提供了机遇。国防支出大幅增长的预期和本土防务企业普遍缺乏实力，未来一段时期将需要引入外国技术的现状，使越南防务市场的前景更加光明。
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