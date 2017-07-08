林郑月娥首次海外行为何选新加坡？香港以“一带一路”优势对接东盟

香港《南华早报》网站7月12日发表题为《香港以“一带一路”优势向东盟国家示好》的文章称，随着东南亚国家享受“一带一路”倡议带来的好处，香港从内地获得的优惠待遇使它可以在此过程中发挥重要作用。
文章称，香港特区行政长官林郑月娥将首次海外之行安排到了东盟国家，这充分表明了东盟对香港的重要性。林郑月娥首次出访的目的地将是新加坡。
新加坡高级政务部长许宝琨说，狮城和香港可以互补，作为通往巨大的中国和东盟市场的“跳板和大门”。
许宝琨说：“新加坡是‘一带一路’倡议的坚定支持者。”
文章称，两位官员是在中华总商会在香港会展中心举办的2017年香港高峰论坛上发表上述讲话的。香港与东亚区域合作是此次论坛的主题。
林郑月娥说，《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）向香港服务供应商提供了更优惠的市场准入条件，并给了香港制造商品免税待遇，这给了香港“在‘一带一路’倡议下独一无二的角色”。她说，在香港成立的国际企业可以享受这种优惠待遇。
她表示，东盟国家已成为香港第二大商品贸易伙伴，2015年双边贸易额达到1070亿美元，低于中国内地，但高于美国和欧盟。
香港中华总商会会长蔡冠深说，东亚经济正开启新篇章，区域合作更显重要。
蔡冠深说：“香港正发挥连接者、投资者和经营者的角色。我们可以成为东亚各经济体最好的商业伙伴。”
在同一论坛发表演讲时，香港政制及内地事务局局长聂德权介绍了粤港澳大湾区提供的众多机会。他说，这里正变成一个世界级的城市群，影响力可以“辐射”东南亚。
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