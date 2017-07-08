杨振宁遗产分割对翁帆太无情？翁帆得一套别墅使用权

最近媒体曝出消息，杨振宁表示自己的遗产已经分配完毕，妻子翁帆获得了一座别墅的使用权，杨振宁与前妻子的三个儿子和一个女儿将获得现金资产。
翁帆获得的是北京某高校专门给杨振宁建造的一座三层小别墅，并位于该高校附近，属于稀缺的高价值房产，这套别墅在杨振宁百年之后，可以归翁帆，但是清华的房子不能卖，只能拥有使用权。也就是翁帆得到了一幢别墅的使用权。
杨振宁和翁帆自从在一起就备受关注，老夫少妻很是惹眼。 2004年，82岁的杨振宁迎娶了28岁的翁帆，这在事先惹起很大惊动。两人相差54岁，但是他们不在乎外界的观点。现在杨振宁已经95岁，翁帆已经41岁了。
网友们对于杨振宁的遗产分割情况，也很关注，都议论纷纷：
@ 善良的深度分析 ： 翁帆这个女人一定遭遇到了很多很多非议，这个女人心理上承受了太多，别人的诽谤和异样眼光。这样对待妻子是很无情的……因为他完全没有体会过她妻子这么多年所受的尤其是心里上的苦……
@ 仲夏de血夜 ： 人家要是真爱，就不在乎。轮得到你们这些俗人同情么。要是投短线，结果被套牢了，属于投资风险，根本不值得同情。如果一个婚姻一开始一方就盼着另一方死。而另一方则明确的知道，还接受，双方就都是渣而已。
@ 长沙蝈蝈 ： 既然只有使用权，为何杨可作遗产分配?
@ 小小志如 ： 当初仗仰杨振宁的名气嫁给了她，现在理智了可是青春都流逝了。本该放手了，可是无奈没有获得该得到的利益，不甘心。况且还是公众全都监督着。无奈，也只好认命了。
看起来，网友们对于翁帆的遭遇，有人同情，也有人幸灾乐祸。
杨振宁曾上节目还说，自己死后允许翁帆改嫁，两个人现在感情很好，不久前两人一起观看刘晓庆表演。
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