中国将于8月举办全球首个“无现金城市周” 全民挑战无现金生活

摩纳哥、马来西亚、俄罗斯甚至是传统“无现金国家”瑞典都纷纷表示要学习中国基于移动支付的“无现金”经验，“无现金”正在成为高铁之后又一张“中国名片”。那么，如果我们一整个星期，都只用移动支付，不用现金，你能行么？
7月6日，支付宝官方微博宣布，将在今年的8月第一周（8月1-8日），携手各个城市及无现金联盟，共同打造全球首个“无现金城市周”。虽然支付宝方面并未公布具体的鼓励方式，但据透露，鼓励力度将是“空前”的。这也有望成为全球规模最大的一场无现金活动。目前无现金联盟商家已经率先加入，其他商家还会陆续加入。这也有望成为全球规模最大的一场无现金活动。
今年2月28日，支付宝曾表示希望用5年时间推动中国率先进入无现金社会，虽然当时有人提出质疑，认为要实现这样的目标起码要一两百年，但实际上，全国各城市响应的热情和推进速度，却超出了不少人的预期。
就在刚刚过去的那一周时间里，连续有天津、福州、贵阳三个城市相继宣布加入支付宝的“无现金城市计划“，加上此前的杭州和武汉，全国已经有五个城市开建“无现金城市”，可以预见，这个数字还将继续快速增长。
在这一计划的推动下，普通市民对无现金的感受也越来越明显，有贵阳市民在最近体验了为期13天的“无现金挑战”，结果全程只花费2元5角。而一项来自微博的投票调查显示，超过70%的网友认为，现金已经不是自己日常生活的必需品，因为其使用现金的频率需要按月甚至年计算，甚至有11%的人认为现在自己已经进入了无现金社会。
作为“无现金城市计划“的一部分，首届无现金城市周的消息宣布后，有网友打趣说，那些还只能接收现金的地方得抓紧了，否则那一周，大家都不用现金了，这些地方怕是要没生意了。
目前，多地政府的加入也让无现金城市建设进一步提速。支付宝表示，无现金城市周，会让大家提前感受一下进入无现金城市后的体验，按照其规划，商业消费、交通出行、公共服务这三大领域90%的场景都能使用移动支付，会是一个城市迈入“无现金城市”的重要参考指标。
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