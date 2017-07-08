莫迪访以色列实现双边关系新突破

在印度总理纳伦德拉•莫迪访问以色列之前的几个月中，印度达成了两笔武器交易，为以色列的导弹防御系统大手笔支付26亿美元。几十年来，军事关系一直是印以关系的秘密基石。然而，自莫迪4曰抵达以来，军事关系只能排在议程的后面。两国政府花时间讨论医疗器械、高科技和水系统等行业的交易。
莫迪是印度史上首位正式访问以色列的在任总理。他和以色列总理本雅明•内塔尼亚胡没有把此访的重点放在签署协议的价值上面，而似乎打算打共享文化和价值观这张牌，以期这将给商业联系打下更深层次的根基。
在阿拉伯国家的压力之下，印度几十年来与以色列保持距离，但现在看到与以色列建立互补关系的优势。双方都对打造广泛的经济基础感兴趣，而不仅仅是围绕防务的契约交流。
这个时机选择反映出一种外交上的转向，以色列在该地区正在获得更大程度上的认可。莫迪敏锐地意识到，印度的基础设施需要采用创新和新技术进行升级。他一直对以色列抱有个人兴趣，在当上总理之前就比较了解这个国家。
莫迪和内塔尼亚胡在本周发表的联名社论中写道：“印度和以色列作为合作伙伴正携手迈向未来。从初创企业到太空，从通信到控制学，以色列的技术能力正在与印度进行融合。”莫迪在印度商业领袖的陪同下，对以色列进行了政治和商业访问，足迹涉及以色列的历史、文化和创新等，双方还签署了经济协议。
过去十年来，印度在以色列的投资屈指可数，而相比之下，仅在2016年一年，中国在以色列的投资就达165亿美元。为了重新调整以色列经济，令其向亚洲转变，内塔尼亚胡希望接下来会有更多的协议，目标是在未来四年内将以色列对印度的出口增加25%。但是，莫迪与内塔尼亚胡之间的关系可能需要过一段时间才能刺激投资和贸易的大力扩张。两国之间的投资和贸易目前相对微不足道。
以色列依赖出口，而印度的注意力放在满足其庞大人口的需求上面。从许多方面来说，这两个国家可以相辅相成。以色列是水和粮食系统方面的全球领导者，而这是印度需要升级的两个关键领域。印度希望加强其制造业基础，并期待通过来自以色列的技术做到这一点。这两个国家都是主要的钻石贸易和加工中心。
去年，以色列对印度的出口总额为11.5亿美元(不包括钻石)，仅占出口总额的2.5%。双边贸易额不足20亿美元，如果把钻石包括在内，这个数字就跃升至41.3亿美元。以色列在印度的外国直接投资总额只有1亿美元。
“微不足道，昙花一现。为什么这种关系没有增长到应有水平呢？”印度工商联合会秘书长迪达尔•辛•格说。辛格表示，双方需要采取更多的措施来放松法规，降低非关税壁垒和解决许可证问题。激励措施和取消繁文缛节可以帮助克服以色列与印度之间的文化鸿沟。
埃利亚斯•戈萨尔卡尔以前是孟买的投资银行家，他去年移居以色列担任一家公司的企业发展总管。他说，在印度敲定谈判需要时间，因为在这个国家建立信任和人脉至关重要。
他对路透社记者说：“另一方面，以色列人相当直接，在做生意方面缺乏耐心。”以色列驻印度大使丹尼尔•卡蒙表示，即使在实践中可能存在一些差异，但在两国之间经商已经变得更加容易。
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