笑哭！男子骑共享单车屁股被烫伤 向保险霸气索赔93元

最近一周，大半个中国都进入了“烧烤模式”。杭州也是持续40度高温不下，满大街的共享单车也在烈日下被晒得白光闪闪，若是把温度计放在单车坐垫表面，发现最高温度可达60度！正午街上行人寥寥，即使有人骑车也都采取“站立”姿势。但却有一个“后知后觉”的23岁小伙，骑车10多分钟后才发现大腿和臀部火辣辣的疼，低头一看红晕了一大片部分地方还有脱皮。
小伙忍着疼痛回到社区医院看医生，竟然真的被烫伤了！医生诊断为：臀部皮肤低温I度烫伤。处理意见为：1、注意休息，预防感染；2、湿润烫伤膏外用；3、局部红肿疼痛加剧即诊。
“刚坐上去其实并没有太多感觉，但下车屁股离开坐垫时才感觉一阵撕裂、火辣的刺痛。”小伙说。当时天气太热，穿的就是很宽松透气的运动短裤，因为实在太热他把短裤卷到大腿根部，部分皮肤直接接触到了座垫。
目前小伙已涂抹完医生开出的烫伤膏，他称挂号连买药一共花费93元，因为是使用支付宝扫码骑的共享单车，支付宝宣传说“骑车出现事故受伤，保险都能赔”，他认为共享单车保险公司应该报销他这笔花费。毕竟，他就是在骑车是“意外受伤”。保险公司方面表示是否理赔还需专业判断，本网会持续跟进事件进展。
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