日本应为美国“背叛”做好准备

美国内顾倾向明显
特朗普总统从选举期间就极力宣传自己的政策，其内容可以说充满“内顾倾向”。在外交和防务上体现美国传统实力和外交做派的也只限于用巡航导弹对叙利亚的攻击，即便这样，特朗普政府也没有计划让美军地面部队实施任何介入。不仅如此，特朗普在访问中东后的欧洲之行进一步加剧了美欧间的裂痕。除了防务支出外，在贸易不明平衡、巴黎气候变化协定等问题上，本应作为先导者的美国选择了自己孤立于西方世界。
仅从欧洲来看，在英国脱欧，法国国民阵线等民粹政党在欧洲抬头的背景下，年轻的马克龙在法国总统选举中获胜，其执政党在国民议会获得压倒性胜利。欧洲出现了“亲密的新德法关系”机遇。特朗普总统此前对欧洲最大的不满就是，北约成员国没有履行2024年之前将防务支出与GDP的比率增加至2%以上的承诺。
特朗普总统过去就曾蔑称北约“过时”，从而引发争议。他的这一演讲肯定对出席者产生了很大震动。因为他们原本期待美方会发出共同合作的呼吁。
欧洲现新反美情绪
第二大不满是贸易。在意大利举行的七国集团(G7)峰会上，美国总统特朗普表示：“针对特定进口商品，如果美国关税为零，其他国家也应下降至同一水平。否则，美国会视其他国家的下降水平而定。”可以想象，美国最高领导人在国际会议上抛出这一主张会引发多大混乱。
德国《明镜》周刊杂志5月25日报道称，美国总统当天与欧盟首脑会谈时，指责存在巨额对美贸易顺差的德国“不好”。总统今年1月就任前，曾主张对德国汽车征收35%的关税。特朗普政府在4月发表的汇率报告中称，去年德国对美贸易顺差达到639亿美元，将德国与曰本和中国一样都纳入“监测名单”。正如攻击德国那样，对日本的批评随时可能出现。
第三大不满是巴黎气候变化协定。特朗普总统在6月1日正式宣布退出巴黎气候变化协定的演讲中称，“我是(已衰退的工业地带的)匹兹堡的人民选出来的，而不是巴黎人民”，明确说自己主张的着眼点是“复兴匹兹堡”，与全球气候变暖没有直接关系。
他在宣布退出巴黎气候变化协定的演讲中称，“挽留美国的国家在贸易上从美国卷走了巨额资金，虽然是重要的军事同盟，却只做出很小的贡献”，这同样不能简单地理解为只是在针对德国。马克龙总统痛批特朗普应该将“让美国再次伟大”换成“让地球再次伟大”。欧洲已经开始出现新的反美情绪。
G7内部分歧巨大
G7峰会结束的第二天，默克尔总理在慕尼黑面向2500多名支持者发表演讲。核心意思是完全依赖他国的时代已经结束，欧洲人要将命运自己手中；与美国的友情是当然的，但我们要为了欧洲人的命运赢取未来。这引发种种解读，有的说德国的未来很危险，有的说这只是联邦议院选举之前默克尔展示存在感的纯粹政治演讲。在这场演讲中，她明显与特朗普总统划清了界限。而且，她呼吁欧洲迎接更加自立的未来。
主导G7的美国与其他六个国家已经出现了非常大的分歧。大西洋同盟该往何处去呢？
日本选择需多样化
大西洋同盟出现了或许是短暂的裂痕。这其中，令持朗普政府颇为头疼的是朝鲜的动向。美方最担心的是，韩国政府的基本姿态比较暧昧。文在寅总统反复发表似乎是重视对美合作的言论，但对朝鲜未必会采取强硬姿态，而且还会顾及中国。比较典型的是对待“萨德”反导系统的态度。朝鲜半岛有事时，日美韩三国需要展示安全合作这点自不待言，但曰本的安全保障体制尤其存在缺陷。美国国务院和国防部可能不会动摇，但考虑到善变的特朗普总统的情绪，未必不会发生令人意想不到的事态。东北亚存在严重的安全保障上的脆弱性。对于日本来说，可能需要更多样化的选择。
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