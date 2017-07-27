中俄波罗的海实兵演练看点多 外媒揣测地缘政治讯号

外媒称，25日，俄罗斯和中国舰艇从波罗的斯克军港驶出，参加中俄“海上联合-2017”演习的实兵阶段。
据俄罗斯红星电视台网站7月25日报道，出发前隆重的欢送仪式在码头举行。俄海军副司令亚历山大·费多坚科夫在讲话中称，该演习的目的是进一步发展中俄海上相互协作。演习在复杂的气象条件下拉开帷幕，是对两国军人本领的又一次检验。
费多坚科夫还表示，众多邻国将关注海军官兵的行动，但举行该军演不会对其他国家构成威胁。
中国海军副司令员田中对中俄舰队全体人员进入演习实兵阶段表示祝贺。
报道称，当天双方在波罗的海上组成了中俄舰艇战术群，开始实兵演练并使用高射炮对水面及空中目标进行射击。
中俄战术群将根据演习计划完成各项任务，进行检查可疑船只、解救被假想海盗劫持的船只和搜救遇难舰船等演练。
另据瑞士《新苏黎世报》网站7月25日报道，中俄军舰首次在波罗的海举行联合演习。从25日开始演习进入重要阶段，演练用舰炮打击空中和水面目标。
报道称，中国军舰于21日抵达俄罗斯波罗的海舰队母港波罗的斯克。波罗的斯克距离加里宁格勒以及波兰边界均约30公里。加里宁格勒州是俄罗斯飞地，面积约1.5万平方公里，位于波兰和立陶宛之间。
欧盟和北约成员国立陶宛宣布密切关注此次演习。据立陶宛波罗的海通讯社报道，该国国防部副部长维陶塔斯·乌姆布拉萨斯说，立陶宛希望演习遵守国际海洋法且不影响波罗的海上的任何经济活动。
美国《国家利益》双月刊网站7月25日发表文章称，中俄将启动它们有史以来首次在波罗的海举行的联合海上演习的实兵阶段。
文章称，这次演习表明克里姆林宫和北京的战略伙伴关系正日益强化。对于中国人民解放军海军来说，此次演习是一次彰显其全球影响力和展示对战略伙伴支持的机会。对克里姆林宫来说，这次军演则是对尽管莫斯科受西方孤立、不过仍然有朋友（尽管并非盟友）的重要展示。
俄罗斯和美国的分析人士都表示，这次演习说明莫斯科和北京之间的伙伴关系更加紧密，但两国还没有结成正式的军事同盟。
莫斯科国立高等经济学院高级研究员瓦西里·卡申说：“全面结盟意味着在军事上彼此支持的书面承诺。我们不大可能在可预见的未来签署这种条约。但是防务合作与政策协调的实际层级是属于联盟水平的。”
美国海军分析中心高级研究员迈克·麦克德维特说：“它们正日益走近。但是，我所认识的专家里还没有人认为它们正朝着正式结盟的方向迈进。两国都没有准备超出战略伙伴关系的成规。”
美媒认为，尽管中俄演习肯定有实际的军事价值，但莫斯科和北京也在向西方发出地缘政治讯号。
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