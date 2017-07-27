美伊舰艇波斯湾险"擦枪走火" 特朗普威胁伊有"大麻烦"

外媒称，美国国防部一位官员表示，一艘美国巡逻舰25日在波斯湾海域向一艘伊朗革命卫队舰艇开火示警，因为伊朗舰艇已进入美国巡逻舰140米安全范围之内。伊朗革命卫队对此进行了反驳。
美军向伊舰艇开火示警
据法新社7月25日报道，美军中央司令部公布的一段现场视频显示，一艘美国巡逻舰发射数枚警示弹，方向是一艘被认为属于伊朗革命卫队的舰艇。
美国军方一位官员对法新社说，伊朗舰艇“高速抵近且对美舰发出的信号和呼叫置之不理”，美军舰除了开火示警外别无选择。
美国海军在一份公告中说：“伊朗舰艇的行为不符合公认的国际海洋行为准则，构成了舰船碰撞风险。”
报道称，事件发生在当地时间25日凌晨3点，地点是波斯湾北部海域。在美舰开火示警之后，伊朗舰艇停了下来，美国海军的“雷电”号巡逻舰则继续行驶。
另据美联社7月25日报道，美国海军一艘巡逻舰当日向一艘伊朗舰艇开火示警。美军称，双方在波斯湾海域出现紧张对阵，该伊朗舰艇当时向美国巡逻舰危险抵近。这是特朗普总统任内首次发生此类事件。
此次意外遭遇事件中的美舰是驻扎在巴林的“雷电”号巡逻舰，隶属美国海军第五舰队。这一事件是伊朗和美国军舰最新发生的对抗。
第五舰队发言人伊恩·麦康瑙希说，“雷电”号当时正在与美国及盟国舰船在国际水域演习，一艘伊朗舰艇靠了过来，并随后抵近至距“雷电”号不到140米的范围，美方进行无线电呼叫、发信号并鸣笛，但那艘伊朗舰艇毫无反应，由此迫使巡逻舰开火示警。
麦康瑙希在声明中说：“示警后，伊朗舰艇停止了危险抵近行为。”他还说，那艘伊朗舰艇造成“相撞危险”。大型舰船在海上无法立刻停止行进，这意味着互相靠得很近有可能造成相撞。
报道称，美国海军公布的视频包括伊朗舰艇直接出现在美国军舰舰艏前方。另一段视频包括“雷电”号巡逻舰鸣笛之际伊朗舰艇就位于不远处的画面，随后响起了发射警示弹的声音。
伊朗坚称挫败美舰“挑衅”
据《今日美国报》网站7月25日报道，美国海军说，一艘美军巡逻舰25日向附近的一艘伊朗舰艇发射警示弹，当时这艘伊朗舰艇在波斯湾的公海上与美国舰艇进行了“一次不安全和不专业的互动”。但是，伊朗革命卫队对这一事件持不同看法。它声称，一艘美国军舰朝它的巡逻艇驶来，企图“挑衅并恐吓”艇上人员。
美国海军在一份声明中说，在美国“雷电”号巡逻舰参加联合演习时，伊朗的舰艇驶到了不到140米的范围内。在“雷电”号向伊朗舰艇前方发射警示弹后，伊朗舰艇停止了不安全的靠近。
伊朗革命卫队对此进行了反驳。它在一份声明中说：“伊朗革命卫队巡逻艇继续执行任务，对美舰不专业和挑衅性的举动未予理睬。美国军舰不久后驶离该区域。”
据伊朗新闻电视台网站7月25日报道，伊朗革命卫队表示，他们挫败了一艘美国海军舰艇在波斯湾的挑衅行为，这艘军舰此前向一艘伊朗舰艇发射了警示弹。
伊朗革命卫队25日发表声明说：“今天凌晨，一艘美国海军舰艇在波斯湾北部航行时，驶向一艘正在国际水域巡逻的伊朗革命卫队巡逻艇，并向空中射击两次，企图挑衅、恐吓我方。”
声明说，伊朗舰艇无视美国海军的“挑衅举动和非专业行为”，继续执行任务，而美国海军舰艇后来离开了事发海域。
伊朗曾多次表示，任何侵犯伊朗领海的行为都会立即得到适当的回应。
今年3月，多艘伊朗快速攻击艇在霍尔木兹海峡逼近一艘美国海军舰艇和三艘英国皇家海军舰艇，美英舰艇随后被迫改变航向。
去年1月，两艘美国巡逻艇闯入伊朗领海，伊朗武装力量随后逮捕了巡逻艇上的美军人员。确认对方是误闯后，伊朗释放了这些美国人。
据美联社7月25日报道，伊朗革命卫队当日发表声明，指责美国“雷电”号巡逻舰进行挑衅。声明称，美国军舰向伊朗的一艘巡逻艇靠近，“雷电”号巡逻舰发射警示弹，这些行为“意在挑衅并制造恐慌”。
伊朗和美国海军经常在波斯湾紧张对阵，几乎所有此类事件都会涉及革命卫队。据美国海军记录，伊朗与美国军队2016年有35次“不安全和/或不专业的”接触，2015年有23次。一些分析人士认为，2015年达成核协议后，伊朗革命卫队挑起海上意外事件，在一定程度上旨在对温和派总统哈桑·鲁哈尼领导的政府进行施压，与强硬派抓捕双重国籍者性质类似。
在去年发生的海上意外事件中，最严重的一次是伊朗军队俘获并扣押10名美国海军人员事件。此事成了伊朗强硬派的绝妙宣传手段，伊朗国家电视台频频播放美国人跪在地上、双手抱头的视频片段。
伊朗认为，美国在波斯湾地区的存在是一种挑衅。他们进而指责美国海军从事不专业的行为——特别是在位于波斯湾入海口的霍尔木兹海峡，全部海运石油贸易的1/3都要经过这里。
特朗普威胁伊有“大麻烦”
据路透社7月25日报道，美国总统特朗普25日向伊朗发出威胁，提醒其遵守核协议内容，否则伊朗会面临“很大、很大的麻烦”。
就在一周前，美国刚刚证实伊朗正在履行2015年达成的核协议，而特朗普此刻又向数以千计的、喧闹的支持者表示，他仍然对伊朗保持高度警惕。
上周曾有美国官员对记者说，针对伊朗的弹道导弹计划以及伊朗加剧地区紧张局势的行为，他们正在准备出台新的制裁措施。
特朗普是在向俄亥俄州扬斯敦市的支持者发表讲话时提到伊朗的。他说：“如果伊朗没有遵守那份协议（核协议）中应该遵守的内容，他们就会有很大、很大的麻烦。我说到做到。相信我。”
特朗普表示：“你原以为他们会说‘感谢美国，我们真的很爱你们’。结果他们越来越大胆。这种情况不会持续很久。”
特朗普当天对美国《华尔街日报》记者说，如果三个月后再次进行评估时发现伊朗仍在履行核协议，他会觉得很意外。他表示：“我们会在90天后谈到这个话题，但如果他们届时还在履行（核协议），我会很意外。”
另据俄罗斯卫星网7月26日报道，美国总统特朗普称，如果德黑兰不遵守与国际社会的核协议的话，就要面临大麻烦。
特朗普在俄亥俄州向其支持者发表演讲时称，如果伊朗没有遵守核协议中“应该遵守的内容”，那么他们“就会有很大、很大的麻烦”。
据这位美国总统称，协议对伊朗非常有利，该协议是在奥巴马政府任内签署的。他补充说，伊朗变得“越来越大胆”，但“这种情况不会持续很久”。
此前，美国国务院再次重申，伊朗遵守了核协议。
2015年7月，伊朗与世界六大国达成了解决持续多年的伊朗核问题的历史性协议。根据该协议，伊朗要执行一揽子行动计划，如果伊朗履行该协议，联合国安理会、美国和欧盟此前对伊朗实施的经济和金融制裁就会解除。伊朗核协议于2016年1月正式生效。
此外据德国新闻电视频道网站7月26日报道，尽管特朗普在很大程度上遵守了前任奥巴马与德黑兰达成的核协议，但是，自特朗普就任美国总统以来，美国与伊朗的紧张关系就在加剧。
特朗普不久前在访问沙特阿拉伯期间，曾经抨击伊朗是极端主义的资助者，并呼吁国际社会孤立这个国家。
一周前，特朗普政府向美国国会证实，伊朗正在遵守其与世界六大国在奥巴马任期内达成的一项复杂的核协议。但是，特朗普政府仍然表示准备对这个波斯湾国家实施新的制裁，理由是该国违背了核协议的“精神”。
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