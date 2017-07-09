习近平与安倍对话 中日关系改善显露契机？

《南华早报》网报道，中日领导人誓言要加强谈判交流，使双边关系健康发展。
中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三昨日在德国出席G20峰会之际举行了双边会晤，并重申了建立稳定关系的重要性。
但是，双方30分钟的谈话内容，也反映了根深蒂固的紧张关系。
安倍呼吁北京在缓和东海局势上有更多作为，而习近平则希望日本能消除影响中日关系的干扰因素。
报道指出，两架美国B-1B轰炸机在7日刚在东海上方与日本战斗机举行联合训练。另外，北京也不满日本与涉及南海争端的东南亚国家建立密切关系。
习近平表示，日本在处理历史、涉台问题上应该谨慎。据新华社引述，习近平说：“在这些涉及两国关系政治基础的重大问题上，不能打任何折扣，更不能有一丝倒退。只有这样，中日关系才能不偏离轨道，不放慢速度。”
另一方面，一名日本官员则表示中日双方领导人重申实现朝鲜半岛无核化的共同目标，并且都曾向朝鲜施压，要求其放弃核武器。据共同社引述该名官员的话，安倍敦促习近平在向朝施压方面扮演“更加建设性的角色”。
安倍也表示希望习近平“改善东海的局势”。
今年正是中日邦交正常化45周年，而明年则是《中日和平友好条约》缔结40周年。双边领导人表示，将借此积极推动双边关系的发展。
据新华社报道，安倍也表示日本愿意与中国在“一带一路”框架下进行合作，推动亚非国家之间的贸易和基础设施联系。
实际上，双方近来也开始努力改善关系。例如，中国国务院委员杨洁篪曾于上个月到访日本，为接下来的高层对话做准备。
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