传亚马逊计划推出消息应用Anytime 类似微信

据The Verge消息，亚马逊正计划推出自己的消息类应用Anytime。据知情人士透露，亚马逊正在为这一产品进行用户调查，了解用户最希望得到怎样不一样的消息服务体验。
这家媒体在报道中指出，他们已经收到亚马逊发起的一项调查的截图，这项调查向客户了解哪些功能对他们至关重要。
从曝光图上看，Anytime功能丰富，适合一站式应用，外媒评论其甚至可以挑战社交网络。主要功能为消息传送，其中包括语音和视频通话，其他功能还包括图片分享，以及照片和视频滤镜。此外，Anytime还将提供群组功能，帮助好友一同玩游戏、听音乐，以及订餐。
服务宣称将会确保用户聊天的私密性，还能够帮助用户加密银行帐号等重要信息。Anytime将使用姓名，而不是通过电话号码进行建立好友关系。这款软件将支持桌面和移动设备，包括Android手机和iPhone。
消息称，Anytime有可能将与其他社交网络和消息服务进行合作。今年早些时候发布了面向企业用户的通信服务Chime。新的Anytime消息服务将使用同样的后端和和技术，但将面向普通用户。
亚马逊目前还没有确认这一消息。 虽然Facebook和Google这两个竞争对手已经拥有庞大的用户群和让用户进入他们的平台的功能性渠道，但亚马逊已经有了一些技术支持来研发一款有竞争力的产品。
亚马逊令推出了人印象深刻的云基础设施业务，不仅为全球的几大主要在线服务提供支持，而且去年还带来了超过120亿美元的收入。此外，该公司还在今年早些时候推出了一款视频会议工具，最近还为Echo等智能音响增加了语音和视频通话功能。
外媒认为亚马逊可以利用这些技术来推出类似于微信的Anytime 。电子商务巨头当然也可以轻松地令在聊天应用程序中进行购物成为可能，还可以与其他服务进行整合。
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