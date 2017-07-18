李光耀孙子质疑司法体系 新加坡总检察署将调查

香港东网7月17日报道称，新加坡已故建国总理李光耀的3名子女过去一个多月围绕故居处理问题发生纠纷。虽然他们已同意私下解决分歧，令事件看似告一段落，但李显扬的儿子李绳武日前在社交网站发文时，疑似质疑新加坡的司法体系，结果引来新加坡总检察署的关注，并表示正调查该事件。
报道称，李绳武于15日在Facebook转载美国《华尔街日报》一篇关于故居纷争的报道，留言称该报道为这宗“政治危机”提供很好的概述。他又写道，“不过，新加坡政府热衷诉讼，并且拥有一个容易摆布的法庭体系。这限制了国际传媒的报道内容”。李绳武同时附上《纽约时报》在2010的评论，质疑新加坡的司法体系。李绳武该篇贴文之后被社交媒体转载。
总检察署17日发表声明，称留意到这篇贴文，将会调查此事。李绳武同日发文回应，称当天在Facebook发文时，该贴文被设定为只限Facebook朋友观看，不明白为何该篇贴文可以引起总检察署的关注及回应。他对新加坡政府如此“小气”感到惊讶，并强调没有删除该贴文。
曾在2008至2011年任职李光耀的首席私人秘书、现任通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长的徐芳达，回应此事时直言对李绳武的行为感到失望。他说：“这是在尊敬李光耀先生和他的价值观吗？我不明白为何他的父亲李显扬已经表明会停止这么做，但他仍要继续在网上发动攻击。”
李玮玲同日就此事在社交网站撰文回应，她对总检察署作出如此负面的反应感到惊讶，并质问是否有政府公务员专门监控与她及李显扬相关的人士在Facebook上的一举一动。李玮玲又写道：“这难道不是一个‘老大哥式政府’的例子？”
李光耀的女儿李玮玲和次子李显扬，上月发表联合声明指责兄长李显龙滥权，并意图阻挠他们履行父亲的遗愿拆除故居。李显龙于本月3日及4日在国会辩论中接受议员质询，而李玮玲和李显扬随后亦表示愿意停止在社交网发布证据，同意私下解决分歧。
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