安倍民望暴跌拿女防相“开刀”

安倍支持率遭遇断崖式下滑
【日本《读卖新闻》7月10日报道】本报7日至9日实施了全国民意调查，安倍内阁支持率为36%,与上次(6月）率的49%相比下跌13个百分点，创2012年12月安倍再度执政以来的新低;不支持率为52%(上次为41%),创新高。支持率两个月里大幅下跌25个百分点，安倍可能将不得不进行艰难的政权运行。
这是自安倍第二次就任首相以来内阁支持率首次跌至40%以下。不支持率高于支持率也是2015年9月以来首次。关于不支持的理由，49%的受访者回答“安倍首相不值得信赖”(上次是48%)。
对于认为安倍内阁“出现了长期政权的傲慢”这种意见，多达68%的受访者回答“的确如此”。关于学校法人“加计学园”问题，72%的受访者认为安倍应重新在国会“作出说明”。
在政党支持率中，自民党的支持率跌至31 % (上次是41%),创安倍再度执政以来的新低。无党派政治家支持率増至47%(上次是40%)。民进党的支持率为6%(上次是7%),没多大变化。
关于东京都知事小池百合子领导的地区政党“都民第一会”在东京都议会选举中胜出、自民党遭到惨败的理由，60%的受访者认为“是对政府和自民党的批评”。
防卫大臣稻田朋美在东京都议会选举拉票游说时说:“作为防卫省、自卫队(工作人员)，请大家投票(给自民党候选人)。”对此，认为“有问题”(55%)和“多少有问题“(32%)的受访者合计达87%。
对于安倍表示准备于今秋向临时国会提交自民党修宪草案，37%的受访者表示“赞成”，48%的受»者表示“反对”。
【日本《每日新闻》7月10日报道】题：安倍支持率5个月暴跌30个百分点
《读卖新闻》报社的全国民意调查显示,“远离安倍”的趋势正在逐步扩展和加强。
今年安倍内阁的支持率在2月达到峰值66% ,却在5个月时间里暴跌30个百分点，降至36%。相比5月的调查，本月安倍内阁的支持率下跌25个百分点。跌幅之大，与2008年10月到12月麻生内阁支持率从46%暴跌至21%那次持平。
从性别来看，女性“远离安倍”的动向更明显。女性对安倍内阁的支持率与6月的上一次调查相比，下跌18个百分点，降至28%。
此前，日本男性对安倍内阁的支持率一直较高，6月的民调显示，男性对安倍内阁的支持率为53% ,不支持率为40% ,支持者明显多于不支持者。但此次调査则显示男性对安倍内阁的支持率为45% ,不支持率为46% ,两者已相差无几。
从年龄层看，30到40岁的受访者中，支持安倍内阁的有48% ,超出了 35%的不支持者。但在18到29岁的受访者中，支持率和不支持率都在40%左右而这个年龄层的受访者在5月份的调查中对安倍内阁的支持率为60%以上，不支持率仅20%。安倍内阁在40到50岁的受访者当中，支持率仅36% ,而不支持率高达54%。50岁以上的受访者与上次凋査一样仍然是不支持率超过支持率。
国民持续“远离安倍”的背景，在于一系列事件引发国民对政权的不任。
丑闻缠身依然态度傲慢
【法新社东京7月10日电】民调显示，历经丑闻和执政党在东京都议会选举中的历史性失利后，日本首相安倍的支持率跌到2012年就任以来的最低点。
2012年12月，在人们对前任政府对2011年3月核泄漏灾难的应对和一蹶不振的经济普遍感到不满的大背景下，安倍上台执政,发誓要重振日本经济。
但是，安倍领导的自民党在本月2日的东京都议会选举中遭遇惨败，媒体和分析人士将之归因于他的政府日益“傲慢”。自民党在东京都议会失去了一半以上的席位,这一结果被认为是国家政治情绪的前导。
几个月来，安倍一直丑闻缠身，最近的一起丑闻声称他在一起商业交易中偏袒自己的一位朋友，但安倍否认了这一指控。在对安倍不满的选民中，有95%的人批评他应对这一丑闻的方式。
【日本《读卖新闻》7月10日报道】今年5月高达61%的内阁支持率仅仅过了两个月就跌至36% ,这是具有冲击力的跌幅。“加计学园”问题和防卫大臣稻田朋美的失言等丑闻接二连三，安倍内阁和自民党对待这些问题的傲慢对策无疑遭到了批评。民调显示回答“安倍内阁出现了傲慢”的受访者多达约70%。
自民党遭遇惨败的东京都议会选举过去才一周，安倍屡次表示“深刻反省”但国民的不满情绪却有增无减。
自民党的支持率也大幅下滑，但民进党等其他政党的支持率没有变化。支持率提升的是无党派政治家，国民对政党的不信任情况严重。
此前安倍内阁支持率高的原因之一是国民对安倍经济学寄予期待。安倍经济学确实取得了股价上涨等一定程度的成果，但消费持续低迷，离实现首要目标摆脱通缩相去甚远。现在应根据情况的变化，重新评估经济政策，出台有效举措。
【路透社东京7月10曰电】曰本首相安倍的支持率跌至他2012年重新掌权的最低点，此前他领导的政党刚刚在东京都议会选举中失利。
上周的失利凸显了安倍在执政近5年后可能存在的弱点，许多人将这种局面归咎于安倍本人以及大权在握的内阁官房长官菅义伟给选民留下的傲慢印象。
今天公布的民调显示，安倍的支持率跌至2012年底以来的最低水平，保守派报纸《读卖新闻》和自由派报纸《朝日新闻》的民调都显示，安倍的支持率大跌。
对此，菅义伟表示：“我相信首相会诚恳接受这样的结果，把它作为民众的呼声。”他还说政府需要诸如重建经济等工作上“更尽心竭力”。
就在一年前，尽管安倍的经济政策和修宪计划引发不安，但他领导的执政集团在参议院选举中还是取得了压倒性胜利。
此后，由于曝出安倍涉嫌为朋友谋私利的丑闻，内阁大臣出现失言，加上民众对安倍修宪的意图感到担忧等多方面因素，安倍政府遭受一连串打击。
坚持微调内阁强推修宪
【曰本广播协会网站7月10曰报道】日本首相安倍计划下月3日改组内阁和调整自民党高层人事，因先前在东京都议会选举拉票游说时的演讲而遭到在野党批评的防卫大臣稻田朋美将被撤职。
正在欧洲访问的安倍于日本时间9日晚就内阁改组和自民党高层人事调整一事对媒体说：“考虑下月一早进行调整，以鼓舞人心。将积极、广泛地任用人才，打造兼具稳定感和改革突破力的态势。
自安倍第二次组阁以来一直支持政权运营的副首相兼财务大臣麻生太郎和内阁官房长官菅义伟将留任。作为自民党运营核心的干事长一职，将继续由政治经验丰富、在中韩有很多人脉的二阶俊博担任。安倍希望通过担任内阁和自民党三大要职的上述三人留任，维持执政的大框架，向国民展示今后仍会稳步推行重要政策的姿态。
另一方面，对于自己的亲信稻田朋美，鉴于其不久前在东京都议会选举拉票游说时的演讲（涉嫌违反行政中立）受到猛烈批评，安倍考虑撤销其职务。
【共同社斯德哥尔摩7月9曰电】曰本首相安倍今天说，他将于8月上旬“刷新”内阁和自民党关键职位。此前自民党在东京都议会选举中惨败，他的大臣们也犯下了一系列过错。
不过，当在瑞典访问的安倍被问到会否保留内阁官房长官菅义伟、财务大臣麻生太郎等可靠的部下时，他表示将保留内阁核心成员。
与此同时，安倍说他无意在近期解散众议院提前大选，下届众议院选举到2018年12月议员任期届满时才有必要举行。
安倍还坚称希望自民党向可能在秋天召开的国会特别会议提交修宪建议。但自民党一些成员强调，在首都选举失败后有必要谨慎处理这一问题。
【日本《读卖新闻》7月10日报道】正在欧洲访问的安倍首相周日表示，虽然自民党在东京都议会选举中遭遇历史性败北，但不会改变自己提出的修宪曰程表。不过，执政党内部陆续有人提出应重新审视修宪方案，在东京都议会选举失败导致凝聚力下降的背景下，能否如首相所愿取得进展尚不明朗。
安倍强调不会改变原有方针，即在秋季的临时国会上提交自民党的修宪方案，目标是2020年施行修改后的宪法。修宪是首相的夙愿，他将坚持强硬姿态。不过，由于在东京都议会选举中惨败，执政党内部气氛发生了变化。
在5日的自民党宪法改正推进总部会议上，出席的议员纷纷表达了谨慎态度，前防卫大臣石破茂表示，应根据东京都议会选举结果认真开展讨论。公明党代表山口那津男叮嘱安倍最优先重视经济，称“修宪不是政府该努力解决的课题”。
有人指出，东京都议会选举失败的原因之一是首相的傲慢。自民党资深议员不无担忧地表示：“舆论对首相抱有不信任情绪，如过快推进反而无法实现修宪。”
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