中国共享单车市场打响“淘汰赛”

共享单车竞争已经开始。在中国，总部设在北京的共享单车市场竞争者ofo刚刚完成了一轮7亿美元的融资，使得这场竞争日趋激。ofo是中国最近兴起的专注于便捷、廉价且环保的共享单车这个巨大的共享经济中的创业公司之一。共享单车依靠拥有租车和全球定位系统的手机应用软件开展服务。
ofo最直接的竞争对手摩拜单车也在吸引巨额融资。
有趣的是，共享单车初创企业的竞争也把中国的技术巨头腾讯和阿里巴巴卷了进来，双方正在激烈争夺中国最近兴起的技术创业热潮的领导地位。
阿里巴巴是ofo最新一轮融资的联合领投者，这轮融资的其他联合领投者还包括弘毅投资和中信产业基金。现有投资者，包括中国最大的共享汽车市场的行业领先者滴滴出行以及数字天空技术投资集团则持续跟投。
在摩拜单车的阵营里，腾讯是今年年初进行的价值2.15亿美元的D轮融资的领投者。
两家初创企业都是由中国年轻企业家创办的。它们获得的巨额融资令人想起打车软件服务公司滴滴与快的之间的竞争以及后来的合并。
中国如火如荼的共享单车市场已经开始了淘汰赛。最近，重庆的悟空单车在运营5个月后宣布倒闭，它的大部分未安装全球定位系统的自行车被偷盗一空。
纽约一家研究公司发布的一份报告指出，ofo在中国居于领先地位，占领了 65%的市场份额。ofo在转变商业模式--从校园转向城市---后势头渐旺，而这个领域是摩拜单车最早涉足的。
中国共享单车市场蓬勃发展的一个例子就是ofo。其现在的日交易量迅速增加到2500万次。这种类似优步叫车服务的业务也扩展到5个国家的超过150座城市。它的目标是到2017年年底将业务拓展到20个国家。
发展势头迅猛的摩拜单车也正在打入海外市场，包括新加坡、英国和日本共享单车在地势平缓的拥堵大都市中业缋最佳。这就排除了旧金山和里斯本这样的城市目标，但是非常适合曼哈顿。
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