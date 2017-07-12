丹麦曲奇饼干盒“妙用”连接全世界

外媒称，也许很多人都曾有这样的童年记忆：小时候曾经在祖母家惊喜地发现一个漂亮的蓝色饼干罐子，然而打开一看里面却都是祖母的针线。如果你认为吃完一罐曲奇饼干之后用它来当针线盒只是自己家乡的一个传统，那你就大错特错了。因为这是一个世界各地、千家万户都有的习惯。实际上，大多数人对经典的丹麦蓝罐曲奇最深刻的记忆并非来自那些精美可口的曲奇饼干，而是祖母手中那个用来当做针线盒的蓝色铁罐。
西班牙《国家报》网站7月6日报道，广大网友们还在社交网站上晒出曲奇饼干盒的若干种用途。用一个推特用户的话说，世界就这样被一个饼干盒连接在了一起。还有人在推特网站上发表评论称：“饼干为什么被装在针线盒里？”这句话被转发了10多次。来自印度、马来西亚、印度尼西亚、哥伦比亚、墨西哥、西班牙和海地等世界各地的推友们纷纷表示，一直以为只有自己的家乡才有将饼干盒当做针线盒的传统。
报道称，丹麦凯尔森集团掌握着多个家喻户晓的丹麦曲奇品牌，包括丹麦蓝罐曲奇和皇家丹麦等。其中丹麦蓝罐曲奇的历史最为悠久，始创于1933年。该集团的发言人表示，曲奇饼干一直以来都是丹麦最主要的出口食品，因此为了能够在长途运输过程中保持饼干新鲜和完整，制造商决定使用铁罐进行包装。
为了激起人们的思乡情怀，蓝色铁罐上的图案一直是丹麦乡村风景画。如此结实牢固而且外观漂亮的蓝色铁罐，让所有顾客在吃干净最后一粒饼干屑之后都舍不得将其丢弃。发言人表示，因此几乎世界各地的顾客都会将空了的饼干罐用来存放一些小物件，尤其是针头线脑。当然还有很多家庭用它们来盛放自家烘焙的曲奇饼干。
报道称，很多网友都对曲奇饼干与针头线脑之间的微妙关系产生了浓厚情趣。或许饼干罐的材质起到了至关重要的作用。因为在一个清爽干净的铁盒中更容易找到细小的针线。
虽然很多丹麦曲奇品牌都把自己与丹麦王室拉上关系，但丹麦美食专家表示，曲奇在丹麦是大众美食的标志，并不像商业广告宣传的那样是王室御用食品。
报道称，面粉、鸡蛋、香草精、黄油、盐和饼干表面的细砂糖组成了绝妙的搭配。如果你品尝过正宗的丹麦曲奇，就会明白为什么丹麦持续多年蝉联世界上幸福感最强国家的宝座。曲奇是丹麦人日常生活中必不可少的食品，在圣诞节和家庭聚会的餐桌上，总会有喷香可口的曲奇出现。
然而，在包括丹麦在内的很多国家的年轻一代当中，丹麦蓝罐曲奇似乎并不像过去那么受欢迎，因此成为很多人怀旧情怀的组成部分。有的网友表示，丹麦曲奇的味道让自己想起了祖母。凯尔森集团表示，如今该公司最重要的市场已经转向中国，就连该公司官网上也出现了中文名称。
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