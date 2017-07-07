G20峰会六大棘手议题

汉堡二十国集团(G20)峰会将于周五开幕——德国总理默克尔首次成为东道主。但汉堡能否发出默克尔希望的“团结的信号”，目前还是个很大的问号。今年有很多议题可能会让世界上最重要国家的领导人发生龃龉。
1.气候变化
美国总统特朗普宣布退出巴黎气候协定，引发了很多国家领导人不同寻常的明确批评。而美国总统却一再表示希望像对待商业协议那样重新谈判气候保护协定。但德国总理多次拒绝这么做，她说，巴黎气候协定是不可谈判的。
冲突潜力：很高，因为要想把这一点写入强制性的闭幕文件，所有国家代表必须就相关表述达成一致。特朗普不可能就此展示合作姿态。
2.自由贸易
这个问题上的冲突潜力也主要来自特朗普。他也想在外贸领域奉行“美国优先”。特朗普代表保护主义而非自由贸易。此外，有关德国出口顺差的争吵还一直没有结束：美国总统甚至曾经威胁对德国实施制裁。默克尔的发言人在峰会即将开幕之际说，德国联邦政府“在自由、开放和公平贸易议题上和我们的美国伙伴也存在明显的意见分歧”。翻译成不太外交性的话就是：在这个议题上可能会发生争吵。
冲突潜力：很高。
反恐
前几年反恐可能是一个能达成一致意见的话题。今年特朗普新发起的北约大讨论的阴影笼罩着所有安全和防务议题：美国总统坚持维持已经达成的让北约伙伴提高军事支出的协议。特朗普总给人造成北约伙伴欠美国钱的印象。
4.移民
在如何阻止移民潮这个问题上，欧盟早已无法达成统一路线。在G20层面达成一致就更加困难，因为各国对难民政策有不同的观点。
冲突潜力：很髙，这不仅仅因为特朗普，而且也因为这个议题的性质。
5.俄美关系
特朗普和俄罗斯总统普京的首次直接会晤备受期待。那不仅仅被特朗普团队可能和俄罗斯有紧密联系这一丑闻蒙上阴影，俄罗斯人也一再表示，他们认为自己在美国政府身上寄托的希望落空了。如果拿俄罗斯谈判代表此前的言论来衡量普京和特朗普的会晤将不会太友好。
冲突潜力：很高。将要会面的是两位以难以捉摸出名的领导人。
6.和埃尔多安争吵
德国联邦政府也和土耳其总统埃尔多安发生了不愉快：埃尔多安曾经提出在峰会期间参加其支持者的活动。联邦政府拒绝了这个要求，自那以来就有传言说土耳其总统仍可能尝试参加这样的活动。他会成功还是会被阻止？这两种情况都会引发轰动。
冲突潜力：非常高。
对默克尔采说，峰会前景并不是非常美妙。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost