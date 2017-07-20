耐克用回收塑料瓶制作NBA球衣

耐克取代阿迪达斯成为美国男子职业篮球联赛(NBA)为期8年的独家服装供应商，这份合同已经正式生效。今天，该公司发布了为卫冕冠军金州勇士队设计的新队服，但这套队服最值得一提的细节是你无法用肉眼看到的。
该公司透露，新的NBA球衣相由混合面料制成，包括从回收饮料瓶中提取的聚酯。据耐克公司称，每套队服使用了约20个废弃瓶子的聚酯。这些塑料瓶在回收、溶化后被制作成新的纱线。
2016年奥运会期间，当该公司把这种材料加入到美国国家篮球队的队服中时，它就暗示过回收塑料可能在新的球衣中发挥作用。对于耐克以及许多其他品牌来说，可持续发展已成为当务之急，而使用塑料是公司脱颖而出的一种方式。例如，阿迪达斯公司在一个运动鞋产品线中就使用了这种材料，荷兰的牛仔品牌G-Star Raw也是如此。
耐克表示，其独特的混合面料对于运动员来说功能性很强，可以让身体快排汗。它还制作了队员的3D身体图，包括热量和汗水图，从而优化队服设计。耐克还让NBA球员测试队服。其他变包括改变球衣后肩的结构，并且改变袖孔、颈部和侧面的接缝以提供更大的活动空间。新球衣将从秋季开始全面推出。
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