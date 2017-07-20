研究称睡眠中断或增加痴呆风险

英媒称，一系列重要研究显示，睡眠中断可能会提高痴呆风险。
据英国《每日电讯报》网站7月18日报道，对1600多人进行的研究发现，在夜间出现呼吸障碍者的大脑中更有可能发生阿尔茨海默症相关蛋白质的积累。
美国的三项研究审视了阻塞性睡眠呼吸暂停（最常见的睡眠障碍之一）与可能表明痴呆风险更高的大脑变化之间的联系。
淀粉样蛋白的积累是阿尔茨海默症等病症的前兆。
第一项对516名健康老年人进行的研究发现，自称有呼吸障碍者的大脑中的淀粉样蛋白水平更高，并且其积累速度快于睡眠习惯更规律者。
第二项研究对798名存在轻度记忆问题的人进行了追踪。该研究发现，有睡眠中断问题者积累这种蛋白质的速度更快。
第三项研究对同样的人群和325名阿尔茨海默症患者进行了追踪。该研究在有睡眠呼吸暂停问题的人身上发现了类似的变化和另一种τ蛋白的积累。人类中约有四分之一的人受到睡眠呼吸暂停困扰。这种情况发生在上气道完全或部分关闭、一再导致睡眠中断之时。
研究人员称，深度睡眠经常中断可能意味着大脑无法清除沉积的淀粉样斑块，清除斑块通常会在睡眠过程中进行。
他们称，对夜间反复惊醒者进行的研究也发现了淀粉样蛋白积累的增加。
英国阿尔茨海默症研究所的研究主管卡萝尔·劳特利奇说：“睡眠呼吸障碍等病症可能会导致睡眠不安，并且可能会对健康造成更广泛影响。”
她说：“我们知道，与阿尔茨海默症有关的蛋白质可能会在症状出现之前的十年中开始积累，因此，我们常常很难梳理睡眠问题与痴呆之间的因果关系。”
她说：“了解睡眠障碍可能如何影响痴呆风险，这非常重要，尤其是如果管控这些病症有助于减少痴呆症患者人数的话。”
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