新加坡oBike在台湾新北市遭强力取缔，朱立伦：依法执行 严格执法

综合讯，新加坡的新兴公共租赁自行车oBike，在新北市因占用机车停车格，引发民怨，新北市政府陆续公告板桥等17个行政区，oBike禁停机车格，违者强力取缔，总计已拖吊1719辆。
新北市长朱立伦今天表示，鼓励绿色运输，但必须在法律范围内，保障民众权益。
朱立伦指出，只要是分享型或低碳型的绿色运具，市府基本上都欢迎，但必须在法律规范的范围内，目前有占用公共停车格或使用公共资源为营利的情况，民众无法接受，市府也须严格执法，希望业者守法，未来业者须提出相关措施，说明如何使用停车场域，不影响现有机车使用人或其他自行车使用人停车权益。
但oBike业者不满取缔，将向市府提诉愿。记者询问，若3个月后业者仍未领车，是否拍卖保管车辆？
朱立伦说，市府依法执行、严格执法，须符合大众权益，不单是业者权益。
对于外界批评政府鼓励绿色运输，却又不准脚踏车停放机车格，遭质疑管制太多。朱立伦回应，新北市短短3年内，已设置超过1万辆公共自行车，居全台之冠，且前半小时免费，市府非常鼓励绿色运具，但必须在合法范围内。
朱立伦强调，市府作法已获交通部支持，未来可以把相关经验提供给其他县市参考。（自由时报）
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