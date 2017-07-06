美国医保改革步履维艰

当总统呼吁全国医疗改革时，美国正处于危机时刻，在海外深陷冲突，在经济上遭遇重重困难。如今，这个国家每年在医疗保健上的花费超过750亿美元。但尽管如此，几十年来，美国仍然没有解决数百万人没有医疗保险的问题。
现在，问题的核心在于美国医疗体系的分裂——一部分是私营的，一部分是公立的——这为医疗体系实行更广泛的改革增添了难度和变数。从上世纪20年代末起，美国人开始购买私人保险。第二次世界大战后，美国公司开始为它们的员工提供医疗保险，数百万人签约。
不过这对失业人员、穷人或者老年人并没有太多帮助。1965年，联邦政府介入，为65岁及以上的老年人设计医保计划，并为低收入和残疾的美国人提供医疗补助计划。但仍有数千万美国人未能享受医保。
然后是2010年的《平价医疗法》，这是奥巴马执政期间在国内取得的标志性成就，它让未获得医保的美国人比例降低到10％左右。虽然这是史上最低的比例，但国内仍有2600万美国人没有获得医保。
与此同时，医疗费用在不断增加，在一定程度上是因为缺乏政府监管。加上新技术的使用，医疗费用每年增长。美国记者史蒂文•布里尔在其2015年的著作《美国苦药》中写道：“这是唯一技术进步增加成本而非降低成本的行业。”
在美国，如果你断了一条腿，（私人)医院会给你的(私人)保险公司寄账单。一般来说，在急诊室里待上几个小时要花费几千美元。每次检查、X光拍片和后续治疗都会产生新的费用。在奥巴马的医改下，医疗费用从昂贵而低效的付费服务模式转向基于服务质量向医院支付费用。
不过《美国医学会杂志》的主编霍华德•鲍赫纳向法新社表示：“我们的系统仍然基于医疗服务的数量而非价值。”他指出：“在基于价值付费或捆绑式付费变得更普遍之前，我不清楚医疗费用上涨的速度能否得到遏制。”
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