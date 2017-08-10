日本新版防卫白皮书专门提及辽宁舰：中国海上战力提升

日媒称，日本防卫相小野寺五典8月8日在内阁会议上报告了2017年版《防卫白皮书》。
据共同社8月8日报道称，有关中国局势，白皮书指出中国海军航母“辽宁舰”2016年12月首次驶入西太平洋展示了“海上战斗能力的提升、以及向更远方投送战力能力的提升”，对此加以关注。白皮书还指出中国海军舰艇的活动趋于扩大，在日本附近海域的活动也有可能更加活跃。
白皮书称，2016年度航空自卫队针对中国飞机的紧急升空达851次，创历史新高。
此外，由于俄罗斯宣布在北方四岛（俄称南千岛群岛——本网注）的择捉岛、国后岛上完善军事设施区域并部署地对舰导弹，白皮书表示制约称“实际上处于俄罗斯占据下，正在令活动正更趋活跃”。
报道称，在日美关系上，白皮书首次就驻日美军的驻留写明，“不仅仅有助于我国的利益，也有助于在该地区拥有利益的美国自身的利益”。
白皮书详细记述了去年11月内阁会议决定赋予赴南苏丹执行联合国维和行动（PKO）任务的陆上自卫队部队基于安全保障相关法的“驰援护卫”新任务的经过。不过，白皮书并未提到PKO部队日报隐瞒问题。
报道称，《防卫白皮书》原定8月1日在内阁会议上汇报，但由于前防卫相稻田朋美辞职，“卷首语”部分改为8月3日内阁改组后就任防卫相的小野寺，因此推迟到8月8日作了报告。
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