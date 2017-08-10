日媒：中国在东南亚魅力越来越大 与日本关系非零和

日本《每日新闻》8月8日刊发日本政策研究大学院大学校长田中明彦的文章《日本与中国在东南亚的关系不是零和》称，对于东南亚国家来说，由于中国这个强有力的选项的出现，自动选择日本的时代几乎已经过去。但如果认为日本与中国在东南亚的关系是零和，那就是大错特错。日本的东南亚政策不能只局限于东南亚政策，日中关系也是日本东南亚政策的重要一部分。
田中明彦称，中国在东南亚的影响力越来越大。本月东盟外长会议没有在公报中加入去年使用过的“严重关切”表述，照顾到了中国的立场。日本的外交似乎在一边倒地倒向“日美”关系，但日本是时候重新设定着眼于东南亚关系的日中关系了。
1977年8月，日本时任首相福田赳夫在吉隆坡与创立10周年的东盟的首脑们举行了会谈。随后，福田首相还访问了缅甸、印尼、新加坡、泰国等东南亚国家。在此次出访最后一站马尼拉，他就日本的东南亚政策发表演讲，阐述了三大原则。
这三个原则分别是：日本将坚持和平，不做军事大国；成为东南亚的真正朋友，构建“心心相印的互信关系”；以“对等的合作者”身份，与东盟国家开展合作，强化与印支半岛各国之间的关系。这就是“福田主义”。
田中明彦称，首先必须要知道，日本当时在东南亚并不那么受欢迎。1974年，日本时任首相田中角荣访问东南亚国家时，在曼谷和雅加达都遭遇了大规模的反日活动。“福田主义”三原则可以说是为了消除这种印象而制定的。
此后过了40年，现在在东南亚已经基本上听不到反日的声音了。可以说，以“福田主义”为基础的日本东南亚外交取得了成功。
这个成功的故事能否持续下去呢？40年前，日本在东南亚的影响力是压倒性的。正因为如此，才会被担心进行“经济侵略”。现在，中国在东南亚的经济存在与日俱增。东南亚有相当数量的留学生在中国学习。另一方面，随着中国的经济发展和军事实力的增强，国际关系也发生了很大变化。
田中明彦称，对于东南亚国家来说，现在除了日本这个选项外，又出现了中国这个强有力的选项，而且中国的魅力还越来越大。然而，在考虑安全和外交时，对于中国这个选项尚不能够敞开胸怀地去欢迎。现在，东南亚国家在操控日本和中国这两个选项，选择对自己来说最合适的选项。
对于日本来说，严峻的局面应该还会继续下去。“福田主义”后40年的友好关系无疑是日本一笔宝贵的资产。但现在自动选择日本的时代几乎已经过去。虽说如此，如果认为日本与中国在东南亚的关系是零和，那就大错特错。对于东南亚今后的和平与发展来说，需要创造一种日本和中国都强化与东南亚关系的局面。
田中明彦称，从这个意义上说，日本的东南亚政策不能只局限于东南亚政策。应该认识到，日中关系也是日本东南亚政策的重要一部分。从经济上来说，东南亚现在作为印度洋和太平洋的连接点，已经成为堪称印度洋太平洋中心的地区。日本的东南亚政策也应该从这样的广阔视角进行重新设定。
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