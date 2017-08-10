美朝对抗火药味十足:朝扬言打击关岛 美警告其面临"烈焰怒火"

外媒称，朝鲜说，它正在“慎重地考虑”用导弹打击美国在太平洋上的领土关岛的计划。
朝军方称要用导弹打关岛
据朝中社8月9日报道，朝鲜人民军战略军发言人8日发表声明称，美国近期把朝鲜作为靶子，在加利福尼亚州范登堡空军基地测试“民兵”Ⅲ型洲际弹道导弹，并把各种核战略装备调至朝鲜的眼皮子底下。特别是，在关岛起飞的核战略轰炸机群频繁飞临朝鲜上空露骨地开展以打击朝鲜战略据点为假想的实战演习和示威把戏。这一严重的事态，使朝鲜密切注视美国对朝侵略的前哨基地和出击基地——关岛，感到采取实际性的压制牵制行动的必要性。
声明说，为向美国发出严重警告信号，朝鲜人民军战略军正在慎重地考虑用“火星”-12型中远程战略弹道火箭对关岛周边进行围堵射击的作战方案。这一方案将经充分审核和制定，立刻报告到最高司令部，金正恩同志一旦下决心，方案将随时同时多发性、连发性地付诸实施。美国应立即停止针对朝鲜的冒险的军事挑衅行为，以防朝鲜不得不作出那样的军事选择。
与此同时，朝鲜人民军总参谋部发言人8日发表声明称，将以朝鲜式的更先进的先发制人打击“毫无慈悲地”粉碎美国军方好战分子口头禅似地常谈的“先发制人打击”意图。朝鲜式先进的先发制人打击是指，一边在美国冒险的先发制人打击意图初露雏形时，即刻把首尔等“傀儡”第1、第3野战军区域的全部对象化为火海，对南半部全纵深实施同时打击；一边实施全面打击，压制太平洋作战区的美军出发基地。
据英国《每日邮报》网站8月8日报道，朝鲜人民军发言人8日在一份声明中说，朝鲜的打击计划将“随时同时多发性、连发性地付诸实施”。关岛距朝鲜大约2128英里（3425公里），是安德森空军基地和关岛海军基地的所在地。
朝鲜在另一份声明中援引另一位军方发言人的话说，如果美国出现挑衅迹象，朝鲜可能会采取先发制人行动。
平壤在早些时候说，它准备给华盛顿一个“严厉教训”，其战略核力量将对美国的所有军事行动作出回应。
另据德国《世界报》网站8月9日报道，朝鲜军方以向关岛发动导弹袭击威胁美国。据朝中社报道，朝鲜军方正在“慎重地考虑”这一袭击。朝鲜军方发言人表示，只要金正恩作出决定，该计划“随时”可以实施。
此前，美国不断从美军位于关岛的安德森空军基地向朝鲜半岛派出B-1B战略轰炸机参与军事演习。据称，朝鲜考虑通过“火星”-12型中远程导弹威慑关岛美军基地和部署在那里的轰炸机，以便“向美国发出严重警告信号”。
特朗普警告朝面临“烈焰怒火”
据路透社8月8日报道，美国总统特朗普8日警告说，朝鲜如果胆敢威胁美国，就会面临“烈焰与怒火”。朝鲜则表示正考虑向美国关岛发射导弹。
美国曾警告说自己已做好准备，可在必要时通过武力阻止朝鲜的核导计划。但美国发动任何打击都可能造成灾难性后果，不仅影响到朝鲜民众，而且波及韩国、日本以及处于朝鲜报复性打击范围内的成千上万美军官兵。
特朗普在美国新泽西州贝德敏斯特一个高尔夫球俱乐部对记者说：“朝鲜最好不要再大声威胁美国。他们将会遭遇全世界从未见识过的烈焰与怒火。”
据法新社8月9日报道，特朗普8日对朝鲜发出惊人警告，承诺一旦美国证实平壤正在进行核武器小型化，将以“烈焰与怒火”来进行回应。
报道称，美国总统在他度假的一个高尔夫球俱乐部说，如果朝鲜继续威胁美国，“将会遭遇烈焰与怒火”。他还说，回应行动的规模将是“全世界从未见识过的”。
平壤以一贯的激昂论调，7日发誓要让美国为其罪行付出千百倍的代价。自特朗普上台以来，平壤一再重复的威胁以及一连串导弹试验让美国总统头疼。
报道称，在华盛顿，许多人对总统的言论表达了不满。众议院外交委员会成员、民主党人埃利奥特·恩格尔对特朗普划出的“荒谬红线”表示遗憾。他说：“美国的安全不仅建立在我们军队力量的基础上，也取决于我们武装力量最高统帅的可信度。”他指责特朗普的“冲动狂怒”。
共和党参议员麦凯恩也表达了自己的疑虑，强调“伟大的领导人”不会威胁他们的敌人，除非准备采取行动。他说：“我不确定特朗普总统准备采取行动。”
北约前秘书长拉斯穆森认为，“总统的红线是一纸空文，制造了危险的先例”。
据韩联社8月9日报道，韩国军方人士9日表示，美军8日向韩半岛上空出动两架B-1B战略轰炸机，与韩空军两架KF-16战斗机进行了飞行演习。
从关岛安德森空军基地起飞的两架B-1B战略轰炸机飞抵韩半岛东部海域上空后，向西横穿内陆飞越半岛，并返回关岛。这是B-1B战略轰炸机时隔9日再度飞抵半岛。
B-1B与B-52、B-2并称美国三大战略轰炸机，可高速甩开战斗机并投掷大量炸弹，因此朝鲜对其亮相半岛反应敏感。
另据美联社8月9日报道，关岛居民说，身处特朗普同朝鲜不断升级的紧张关系之间，他们感到害怕，但关岛总督埃迪·卡尔沃安抚居民说，关岛没有受到任何威胁。
卡尔沃7日同白宫官员通了话，他说：“对关岛的威胁或攻击就是对美国的威胁或攻击。他们表示，美国会得到保卫。”
但关岛一名37岁的巴士司机塞西尔·查格拉德说：“我有点担心，有点害怕。我现在有点想离开关岛了。”
关岛国土安全顾问乔治·查福罗斯敦促民众保持冷静，称应对这种威胁的防御措施已经就位。
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