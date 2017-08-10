中马东海岸铁路项目开工 夯实“一带一路”关键一站

应马来西亚政府邀请，国务委员王勇于8日至10日赴马来西亚出席中马合作建设的东海岸铁路项目开工仪式。港媒称，中国欲加强与马来西亚关系。
据香港《南华早报》网站8月8日报道称，马来西亚是中国雄心勃勃的“一带一路”倡议基础设施计划中的关键一站。
报道称，投资130亿美元的东海岸铁路项目将把马来半岛东西海岸连接起来，由国有的中国交通建设股份有限公司承建。
该公司将提供全部资金并建设这段600公里长的铁路线，预计工程将于2024年完工。中国进出口银行也将提供低息贷款。
3月，马来西亚总理纳吉布说，这条铁路将成为一个带来重大改变的因素，使马来西亚东部沿海三个州的国内生产总值增长1.5%。
报道称，这一项目还促使人们猜测它可能改变目前的地区贸易通道，现在的通道经过新加坡港穿越马六甲海峡和南海。
马来西亚政治研究员胡逸山说：“这个铁路线项目是中国在马来西亚投资最大的项目之一。马来西亚在与中国的关系中非常讲求实际。考虑到这些项目预计将带来的经济增长，它们对马来西亚比对中国来说更重要。”
报道称，北京正努力改善与东南亚国家的关系。
中国社科院东南亚研究中心高级研究员许利平说：“马来西亚的港口和铁路项目的完成将略微影响新加坡的贸易量。但是‘一带一路’倡议也将增加整体的贸易量，所以很难说对新加坡的最终影响如何。”
他说：“新加坡拥有的优势，比如其经验和金融体系是不会被马来西亚的新港口和铁路所取代的。”
胡逸山说，他认为通过建造这条铁路，中国可以出口其铁路技术，以便扩大其经济活动和海外影响力。
中国承诺未来五年从马来西亚进口价值2万亿美元的商品，几乎是2016年的8倍。
据彭博社报道，中国还将在马来西亚投资1500亿美元，并在中国提供1万个培训位置。
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