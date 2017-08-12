亚马逊研发新型即食食品技术

你一定听说过“即食食品”这个名词，在军队和户外探险爱好者的眼里，这是一种非常方便的食物。根据国外媒体报道，现在亚马逊正在研发一种新型即食食品技术，希望为普通用户也能提供一些美味又方便的食品，而不只是为探险或户外爱好者应急食用。
目前，亚马逊正考虑使用最初由美国军方研制的一种技术，能够在无需使用任何冷藏设备的前提下保证食物不会变质。对亚马逊来说，这也有助于提高库存和物流管理的效率，可以大幅降低仓储和运输过程中的复杂程度。目前亚马逊在生鲜食品配送上遇到了比较大的瓶颈，主要的原因就是不能更好的解决食物腐烂变质的问题。而这对亚马逊来说，还有很长的一段路要走。
亚马逊此举，也是为了能够在未来进军食品配送领域与Blue Apron等公司竞争的时候打下良好的基础。
具体来说，亚马逊的这项技术名字叫做“微波辅助热灭菌”，通过微波加热在水中密封的食物，帮助保持原有的风味和大部分的营养元素，并且消灭食物中的细菌，最多可以延长一年的保质期。这种技术来自于一家名叫915 Labs的公司，并且这家初创公司目前正在寻求将这种食品保鲜技术商业化。
当然，这并不意味着亚马逊最终一定会面向消费者推出这种技术，只是公司在食品配送环节中的一种潜在方法，而不单独会作为一种产品。不过这也展示了像亚马逊这样的商业巨头在特定领域遇到特定的障碍时，如何来思考和寻找解决问题的方法。
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