涉嫌诈骗谷歌和脸书的立陶宛男子将被引渡至美国受审

据立陶宛通讯社11日报道，立陶宛上诉法院当天驳回了涉嫌诈骗谷歌和脸书的立陶宛男子埃瓦尔达斯·里马索斯卡斯的申诉，裁定他被引渡至美国接受审判，并且这是终审判决，不得上诉。
立陶宛上诉法院发表声明说，蒙受损失的公司是在美国注册的，而立陶宛和美国签有双边引渡条约，法院裁定立陶宛放弃本土提起诉讼的权利，允许引渡嫌犯去美国接受审判。
现年48岁的里马索斯卡斯涉嫌在2013年至2015年以钓鱼电邮的方式诈骗谷歌和脸书超过1.2亿美元。美国纽约南部地区检察官办公室对他提起了欺诈、身份盗窃和洗钱3项指控，并于2016年12月22日签发了对他的逮捕令。
今年1月3日，美国司法部向立陶宛请求司法援助。3月16日，里马索斯卡斯在立陶宛被捕。4月18日，立陶宛检方收到美国方面提出的引渡他的请求。
美国司法部在3月公布的一份起诉书说，立陶宛男子里马索斯卡斯策划了一个虚假商务电子邮件骗局，假冒亚洲一家电脑硬件制造商，在2013年至2015年间诱骗两家美国互联网公司向他控制的银行账户汇款共计超过1亿美元。起诉书对两家受害美国公司没有点名，只是说其中一家是跨国科技公司，另一家是跨国在线社交媒体公司。
美国《财富》杂志网站今年４月说，谷歌和脸书承认它们就是受害公司，并表示在发现骗局后追回了被骗款项。另外，台湾广达电脑公司也承认它就是被假冒的那家亚洲电脑硬件制造商。（新华社稿）
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