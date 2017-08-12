特朗普说不排除对委内瑞拉动武

美国总统特朗普11日说，不排除对委内瑞拉采取军事行动。
正在美国新泽西州一处高尔夫球俱乐部休假的特朗普当天对记者称，美国在“应对”委内瑞拉目前局势方面有众多选择，他不会排除对委内瑞拉采取军事行动的可能性。特朗普当天拒绝说明任何可能的对委军事行动是否会由美军主导。
在特朗普作出上述表态后，美国国防部发言人埃里克·帕洪当天对媒体说，美国防部没有收到任何关于委内瑞拉的军事行动命令。
这是特朗普政府自委内瑞拉宣布举行制宪大会选举以来首次提出不排除对委采取军事行动。美国总统国家安全事务助理麦克马斯特5日接受美国媒体采访时曾表示，他不认为有国家会对委内瑞拉采取军事行动，并表示美方目前正极力与拉美地区合作伙伴一起应对委内瑞拉局势。
7月30日，委内瑞拉举行制宪大会选举，8月4日委制宪大会正式成立。委政府希望通过重新制定宪法，解除反对派占多数的议会的权力，但选举遭到委反对派的坚决抵制，认为其严重违宪。
美国财政部7月26日宣布对委内瑞拉13名现任或前政府官员实施经济制裁，并在当月31日宣布对委内瑞拉总统马杜罗实施制裁。美方还称，任何当选委制宪大会代表的个人都可能成为美国制裁的对象。
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