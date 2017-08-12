新加坡无现金公交遭遇反弹

还有两个多礼拜，新加坡的11个地铁站的乘客服务柜台将率先取消现金充值服务，不再接受乘客以现金为储值卡充值。这些地铁站为海军部、勿洛、武吉班让、波那维斯达、花拉公园、港湾、后港、湖畔、巴西立、实龙岗及油池。
这意味着，你要是在这些地铁站发现自己的乘车易通卡没钱了，你得使用电子转账、信用卡或借记卡充值。不过，通联售票柜台（营业时间有限）和机器充值还是支持现金，类似7-11和Cheers这样的便利店也支持现金充值。
不仅是这11个地铁站，几年后，所有公共交通站点现金充值都将取消，无论是搭乘巴士还是储值卡充值，都不再接受现金。
目前，新加坡的地铁站都有乘客服务中心，人们可以递上现金，为易通卡充值。这项服务取消，据称是新加坡走向“智慧国愿景”的必要步骤。但此举立即在新加坡引发强烈的争议。
最主要的不满是关于老年人。很多人认为，老人们文化成都较低，甚至很多老年人不识字，要他们在机器上充值，无论是现金还是电子转账，都是非常之难的。
此言不虚，你要是去银行看一眼就明白了。尽管新加坡的银行有着网银系统，以及功能强大的自动存取款机，但柜台服务还是人满为患。毕竟，不愿意接受机器服务的还是大有人在。
很多人或许会问，“智慧国愿景”和人性化便民服务，真的是一对矛盾吗？
新加坡发行量第二的报纸《今日报》也加入激辩。该报发表一篇报道，题目就是，无现金公交对一些老幼人士并不容易。
该报访问的乘客中，一些人表示忧虑。而分析家们表示，走向无现金公交的过程，对老年人来说，必须有一些激励措施。
根据新加坡陆路交通管理局的数据，截至今年6月，目前有69%的充值是以现金进行的，其中一半是在服务柜台进行的。
有31%的充值，是以电子转账进行的。
新跃大学兼职教授朴炳俊指出，无现金支付是时代的标志，而新加坡必须赶超其他国家如中国。
但是，对于老年人来说，挑战是很多的，新加坡国会议员陈佩玲说。
这名位于年长人士集中的居民区担任议员的年轻人说，一些老人还只以来现金作为主要的支付方式，甚至很多老人不信任或者不使用自动取款卡或者信用卡。很多老人因为存款不足，甚至没有信用卡。
还有一些低收入人士甚至也没有银行账户，因为大部分银行要求必须有最低存款额，新加坡管理大学交通专家 Terence Fan说。
《今日报》访问一名80岁的退休清洁工，他说，无现金交通会给自己带来不便，因为自己只会说潮州话，没有借记卡也没有信用卡，也不知道如何去取得这些卡。
少儿的家长们也对无现金公交持保留态度。有家长说，她不希望孩子们可以为易通卡一次储值太多钱，因为孩子们可能使用易通卡进行公交以外的消费。
新加坡陆路交通管理局及其子公司通联公司则表示，现金还是会保留，但可能要到附近的便利店用现金充值。
但是，据《联合早报》报道，易通公司的“易充值”（EZ-Reload）自动充值服务，每次充值收取2角5分的服务费。到7-11和Cheer（雀喜）便利店充值，则每次收取5角费用。
不过，新加坡宏茂桥选区国会议员洪鼎基建议，要鼓励老年人使用无现金公交，就应该给予他们车资回扣。
同时，《今日报》也引述一名70岁的啊咯人说，他之前也是用现金为易通卡充值的，但后来自己的孩子教他两次如何用自动取款卡转账充值后，他就不再用现金充值了。
他说，开始是有些困难，但为了方便起见，我努力追赶，现在我已经习惯了。
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