贴着“中国制造”的朝鲜生产纺织品

路透社报道，中国纺织企业越来越多地利用朝鲜工厂更为廉价的劳工来降低成本。
中国丹东的贸易商和企业告诉路透社，那些在朝鲜生产的服装贴上了“中国制造”的标签，并出口到世界各地。
一名曾经在平壤生活过的中国商人表示，制造商在朝鲜制造服装，可以节省多达75％的成本。另外一名贸易商业指出，朝鲜工人每天的产量比中国工人多30%。
有贸易商告诉路透社，在丹东就有数十家服装代理商，负责衔接中国服装供应商以及美国、欧洲、日本、韩国、加拿大和俄罗斯买家之间的交易。
一名大连工厂的中朝贸易商告诉路透社说，他们的工厂一直试图要把服装转到朝鲜生产，但是朝鲜的工厂如今已经全部被订走了。
报道指出，利用朝鲜来生产成本更低的服装意味着在联合国加强制裁之余，为朝鲜的生计打开了另一扇窗。联合国针对朝鲜核武器计划而实施的制裁，并没有包括纺织品出口。
根据韩国贸易投资振兴公社的数据显示，纺织品在2016年是朝鲜的第二大出口商品，金额达到7.5亿美元。朝鲜在2016年的出口也增加了4.6%，达到28.2亿美元。
本月初，联合国通过了最新的制裁法案，决定完全禁止朝鲜的第一大出口商品煤炭。
如今，其蓬勃发展的纺织业工厂显示出了朝鲜在有限市场改革下仍具有的适应能力。
路透社认为，朝鲜的纺织业也揭示了朝鲜经济命脉对中国的依赖程度。
据中国海关总署发言人黄颂平所说，今年上半年，中国对朝鲜的出口增加了约30%，达到16.7亿美元。而其中的商品主要包括纺织材料及其它传统劳动密集型产品。他指出，这些商品并没有被列举在联合国制裁清单上。
部分朝鲜工厂位于丹东隔岸的新义州，一些则位于平壤之外。
根据荷兰GPI咨询公司，朝鲜拥有15家大型服装出口公司，每家都经营着朝鲜境内好几家工厂，另外还有十几家中型出口公司。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost