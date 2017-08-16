“整容后15天内不能坐飞机！”19岁姑娘因鼻子贴胶布被疑整容遭强行劝下飞机

今年19岁的宁波姑娘小项，原本打算8月4日当天搭乘东航的航班从北京飞往宁波的，结果登机后，因被航班乘务长质疑鼻子做过整容手术，最终被“逐出”机舱，不得已改签其他航空公司的航班。
如此强制性阻止乘客登机，在乘务长和东航看来“师出有名”。因为就在7月初，东航出过一个通知公告，大致内容是考虑到乘客飞行安全，整容整形手术15天后再坐飞机，并要求出具相关医疗证明。
然而，当事人小项否认了自己15天内做过整容手术，并且对东航的这一规定以及把她强行劝下飞机的做法，表示强烈不满和不解。
鼻子贴了胶布被质疑整容遭强行劝下飞机
8月4日，在北京结束旅游的宁波姑娘小项，准备独自搭乘东方航空MU51787飞回宁波。在她顺利过了安检并登上飞机之后，不料戏剧性的一幕发生了。
“你这个鼻子什么时候做的？”航班乘务长突如其来的质疑，令小项整个人当即就懵了。还没等反应过来她又被告知，东航内部有“乘客在做完整容手术15日内不允许坐飞机”的相关规定，乘务长以此为由要求小项立刻下飞机。
“谁说我整容了？我可以把胶布撕下来给你看！”小项称，她竭力想澄清事实但被对方拒绝。而当时乘务长的态度很明确，除非小项能拿出有效的诊断证明书证明其鼻子适宜乘机，不然就必须下飞机。
至于鼻子到底有没有整，又是否是15天内整容，东航就此拒绝乘客上机是否允许？当事人双方尽管各执一词，但都没能当即给予举证。最终，小项还是被乘务长和地勤劝下飞机，不得已改签当天国航的航班飞回了宁波。
“当时完全不知道该怎么办，我都快急哭了。”小项告诉记者，她一直愤愤不平，也找航空公司以及民航总局投诉，但除了乘务长本人多次致电跟她沟通外，至今没能向官方讨回一个说法。
据小项接受采访时所述，当天她在通过安检和登机时，确实全程鼻头上都贴着一块胶布，原因是一个月前在内蒙古骑马时有摔伤过鼻子。“伤口早已经结痂，但是天热流汗多，怕感染才会想到贴块胶布。”同时，小项否认了自己的鼻子是当时乘务长断定的做过整容手术，更不是所谓的15天内接受过整容。
万万没想到，一块胶布竟惹来如此大的麻烦。小项表示，近期自己会去医院做相关医学鉴定。
凭公告就能拒绝乘客登机？ 听听律师、专家怎么说
登入“中国东方航空”官网，确实能找到一则《出行提示：关于明确近期接受过整容整形手术旅客乘机要求的通知》，发布时间为今年7月3日。
针对东航的这一公告，小项表示之前从来没听说过。记者翻阅了其他多家航空公司官网，未发现类似针对整容整形旅客的规定，据介绍，除东航内部，行业内的相关规定当前也没有。
鼻子被质疑整容，在双方都不能拿出足够证据时，东航能否凭一纸公告就将乘客“拒之机外”？就此，记者咨询了北京炜衡(宁波)律师事务所的稽思涛律师。
稽律师称，首先这则内部公告的效力是待定的，理由是乘客在东航官网及其他代理商等购票渠道购买飞机票时，如果该公告没有明显提示或特别提醒，就意味着不足以具备效力。乘客在不知情的情况下购票登机，最终又没能顺利完成飞行。那么，不管乘客有没有违背规定，航空公司没履行飞行合同，都有责任承担乘客的相关损失。
“当然，随着整容整形近几年在国内开始风靡，东航出于对乘客飞行安全的考虑，在行业内先行出台相关规定，是值得肯定的。”但稽律师同时也补充，与公告相配套的一些规范做法没有，这就导致东航在具体事件发生时，实际执行并不妥当。
他提出两个建议：在双方都无法举证时，能否要求机场地面的相关医务人员配合给乘客小项做鼻子检查，再判定是否适宜登机；或者允许乘客签免责协议，明确表态鼻子若在飞行中出现不适，自行承担后果，与航空公司无关。
事实上，记者发现，上月东航这一规定一出，就在网上引发过关注，行业人士对此也看法颇多。例如，民航专家张起淮曾表示，在中国民航法律法规中，外科手术术后乘机的病人确实需要旅客适航性评价。主要目的是对某些特定的手术进行航空医学上的风险评估，指导手术患者进行安全乘机。
“民航法已实施20多年，随着整容风潮的兴起，确实有越来越多的整容人士乘坐飞机，对其自身的身体安全存在隐患。所以东方航空制定的整容整形手术旅客的乘机要求，其实是结合着目前社会情况孕育而生的。”不过，张起淮建议，应该在整容范畴内再进行细分。像隆胸等一些大型手术确实在飞行中存危险，但是像文眉、文唇、割双眼皮等非常细小的整容手术对乘客的自身安全并没有太大影响。
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