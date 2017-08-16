墨西哥对美谈判新增“中国筹码”

美国《国家利益》双月刊网站8月6日刊发题为《中国会成为即将展开的北美自贸谈判的一个因素吗？》的文章称，美国或许始终都是墨西哥头号贸易伙伴，但墨西哥与中国和其他大型市场的接触使之在与美国重新展开贸易谈判时具有更大的灵活性和影响力。如果美国谈判代表还不明白，那他们很快就会发现这一点。
减轻对美出口依赖
文章称，北美自由贸易协定（NAFTA）的第一轮重新谈判将于8月16日至20日在华盛顿举行，美国的一个首要目标是削减与墨西哥之间高达630亿美元的贸易赤字。然而，墨西哥目前有能力向美国提出苛刻程度可能会超出许多人想象的条件。与30年前不同，今天的墨西哥可以利用中国在该地区不断增加的外国直接投资。通过持续增加在拉美的投资，并实现投资在资源开采领域之外的多样化，中国正在促使墨西哥和其他拉美国家反思他们的传统贸易关系。
文章称，延揽中国这个强大的贸易伙伴可以为墨西哥提供另一个巨大的出口市场，从而在一定程度上削弱了美国市场的重要性。在NAFTA的推动下，墨西哥对美国的出口增加了六倍，外国直接投资增至签署NAFTA之前的四倍。出于种种原因，中国绝对取代不了美国市场，但这将增强墨西哥的出口多样性，并带来促进贸易增长的重大机遇。
中墨贸易异军突起
文章称，说到最近与中国达成的贸易协议，巴西和委内瑞拉可能是新闻中最显眼的拉美国家，但美国大西洋理事会的数据显示，从2014年至2016年，墨西哥与中国签署了40多项协议，总价值超过40亿美元。与巴西在2003年至2016年期间与中国签署的价值610亿美元的180项协议相比，这也许显得微不足道，但在2014年之前，墨西哥每年与中国签署的协议不超过5项。中国对墨西哥的兴趣日益浓厚，在汽车和能源行业尤其是如此。
汽车行业一度是中国在拉美投资的重中之重。墨西哥是一个强大的制造业国家，已完美融入生产供应链，而且工人工资具有竞争力。中国国有企业目前在墨西哥拥有三家汽车企业。然而，考虑到NAFTA重新谈判的不确定性，以及进入美国市场的汽车可能会被征收关税，这些企业并未瞄准美国市场。相反，他们正在满足墨西哥等拉美国家对汽车日益增长的需求。
美国汽车研究中心的分析师克丽斯廷·齐切克说：“眼下，在非NAFTA的出口商品中，五分之一的汽车由墨西哥制造，可以预见，再过三四年，比例将达到三分之一。”墨西哥旨在为企业吸引外国直接投资的政策收到了成效。除美国市场和巴西这样的大型拉美市场之外，墨西哥最大的汽车出口市场是中国和印度。
文章称，在能源领域，中国感兴趣的既有传统的能源开采部门，也有新型的替代能源部门。例如，中国国有石油企业中国海洋石油总公司获得了墨西哥政府于2016年12月拍卖的十个深水区块中的两个，每个区块据估计价值数十亿美元。然而，为了使不断扩张的电力部门实现多样化，中国最近更加积极地对替代性能源进行投资。墨西哥重视太阳能和风能项目，同时拉美地区正在全球的太阳能行业发挥重要作用，产能占全球的10%，而墨西哥的太阳能价格是拉美地区最低的。
中国因素发挥作用
文章称，尽管与中国扩大贸易关系的前景在即将展开的NAFTA谈判中对墨西哥有利，但不会给予墨西哥无限的灵活性。中国仍然只是墨西哥的第三大贸易伙伴，在墨西哥出口总额中的占比不到2%。墨西哥大约74%的出口商品销往美国。尽管中墨贸易额显著增长，去年增至430亿美元，但远远比不上美墨之间5800亿美元的贸易额。此外，截至2016年，墨西哥吸引外国直接投资最多的八个国家中并不包括中国，中国投资的占比不到3%。
文章称，当然，接下来的谈判中仍然会有一些紧张点。不过，墨西哥经济正在不断增长并实现多样化，显然已经具备国际贸易伙伴的地位。美国或许始终都是其头号贸易伙伴，但墨西哥与中国和其他大型市场的接触使之在与美国重新展开贸易谈判时具有更大的灵活性和影响力。如果美国谈判代表还不明白，那他们很快就会发现这一点。
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