印媒关注印俄将举行三军联合演习：规模大 时机敏感

印度报业托拉斯网站8月13日报道称，在地区安全形势不断演变的背景下，印度和俄罗斯将在10月举行一场首次包含两国陆军、海军和空军的大规模军事演习，以进一步加强军事联系。
军方的消息人士称，此次代号为“因德拉”、将于10月19日至29日在俄罗斯举行的军演，将着重实现两国军队在三军联合作战背景下的协调合作。
他们说，这将是印度首次参加一场与外国军队开展的三军联合演习，而且是在海军、陆军和空军都如此大规模参与的情况下。
将有350名印度陆军人员参加此次军演，他们将由一名少将级别的军官领导。消息人士说，印度海军和空军的规模也会相当可观。
此次演习的背景是，印度与中国的关系因为近来边界争端而急剧变糟，以及印度与巴基斯坦的关系因为跨境恐怖主义和许多其他问题而日益恶化。
消息人士说，军演将在俄罗斯的三个地点展开，其中包括多山的符拉迪沃斯托克。
俄罗斯的陆军、海军和空军都分别与印度举行双边演习，但是这是印俄首次举行一场三军联合演习。
俄罗斯是印度的长期防卫合作伙伴，两国目前都着眼于进一步深化这种关系。在印度总理纳伦德拉·莫迪6月访问俄罗斯期间，两国决定通过联合制造、联合生产和联合研发重点军事装备和设备来“提高和加强”国防合作。
当时发布的一份愿景文件称，两国还决定致力于发展一种更高水平的军事合作。
印度已经决定显著增强其国防实力，并且列出价值数十亿美元的采购建议作为其军事现代化建设的部分内容。
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