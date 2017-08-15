中国开始测试人工智能预防犯罪系统：可信度相当高

西媒称，电影《少数派报告》中的预测犯罪系统可能很快将在中国成为现实。中国已经开始测试一种能够在犯罪行为发生之前预测它们的系统，而且其预测可信度相当高。
据西班牙《国家报》网站8月13日报道，据媒体报道，中国有关当局正在测试一种基于人脸识别和人工智能技术的超级预防犯罪系统。目前，警察预防犯罪的主要手段依然是监控和跟踪可疑的人，或者在发生犯罪行为可能性较高的地点预先部署。但是，怎样才能真正预防犯罪呢？这正是人脸识别公司云从信息科技有限公司测试的系统的强大功能所在。
报道称，该系统通过安装在公共场所的监控摄像头系统地采集行人的面部图像，并用人脸识别系统进行分析。然后，利用人工智能技术对人们的活动和行为数据进行分析，评估他们实施犯罪行为的可能性。当分析对象的犯罪风险达到较高水平时，该系统就会通知警方，以便让警方提前干预，阻止犯罪行为的发生。
例如，如果一个人去过出售危险品的商店，该系统就会认为此人有较高的可能性实施暴力袭击，得到通知的警方便会立即采取行动，在第一时间锁定可疑目标并采取必要措施。
据报道，这套系统已经在中国数十个城市投入测试，并已经建立了储存海量人脸信息和活动数据的数据库。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost