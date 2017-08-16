中国履行安理会对朝制裁决议：切断从朝鲜进口对朝施压

跟随国际社会对朝鲜施压的步调，中国宣布自15日起全面禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石、铅、铅矿石、水海产品。
根据中国商务部发布的公告，对于在公告执行之日（15日）前已运抵中国口岸的上述货物，可予以放行。自9月5日零时起，不再办理进口手续。
采取这一新举措之后，北京当局也加入了对朝鲜加大制裁力度的行列。本月5日，安理会就朝鲜近期试射理论上能到达美国本土的弹道导弹问题一致通过新决议。朝鲜的挑衅升级加剧了其与美国之间的军事紧张气氛。被激怒的美国总统特朗普对平壤发出了史无前例的强硬警告。
朝鲜军方此前表示，将于8月中旬完成关岛包围射击方案，内容涉及同时发射4枚中远程弹道导弹打击关岛周边水域。美国在关岛设有重要的军事基地。在朝鲜发出这一威胁之后，国际社会似乎更加团结地向平壤实施经济制裁。由于施压的目的是切断朝鲜的收入来源，作为朝鲜主要贸易伙伴的中国加入制裁行列因而具有至关重要的意义。
但新制裁措施的效果还有待观察，因为此前的一系列制裁并没能阻止朝鲜继续进行核和导弹试验。平壤甚至在近两年加快了试验的频率。
【美国《华尔街曰报》网站8月14日报道】中国自15日起将禁止进口朝鲜的煤炭、铁矿石和海产品，此举一方面是在实施联合国针对平壤核武器计划而通过的新制裁，同时可以缓解美国对中国的压力。
中国商务部和海关总署今天宣布上述举措。在此之前，中美两国领导人上周末就如何应对朝鲜核武器和导弹计划进展通了电话。
在北京宣布上述禁令几天之前，特朗普政府表示它将下令对所谓的中国盗取美国知识产权的行为进行正式调查——部分中国观察家认为此举是为了迫使北京加大对其穷困邻国的经济压力。
中国是朝鲜迄今最大的贸易伙伴，过去五年来占朝鲜对外贸易的80%以上。特朗普说如果他觉得中国在限制平壤方面起了帮助作用，他将在贸易问题上对北京网开一面。
此前已有预测认为，北京会遵照联合国安理会本月一致通过的新的经济制裁决议，宣布相关制裁措施。今天宣布的措施没有超过联合国批准的限制范围，而中国一直以来回避采取它担心可能引发朝鲜政权崩溃的严厉措施——比如切断燃料和食品供应。
不过，据了解领导层想法的人士透露，中国此时宣布贸易禁令，意在回应特朗普的贸易调查计划。
中国的举动是否有助于避免与美国的经济冲突加剧尚有待观察。
【美国《华盛顿邮报》网站8月14日报道】题：中国收紧套在朝鲜脖子上的绞索，但是也警告特朗普不要在贸易问题上轻举妄动。
中国今天采取行动，落实联合国一揽子制裁新措施，加强对朝鲜的经济施压，不过同时也警告特朗普，不要挑起中国与美国的贸易战，破坏解决朝鲜问题的国际同盟。
特朗普预计今天晚些时候会签署一份行政备忘录，指示美国贸易代表对中国知识产权侵权行为启动调查。
中国国内认为，美国这些拟议中的措施旨在迫使北京对朝鲜更加强硬，同时也是为了将囯际社会遏制平壤核计划与导弹计划失败的责任完全转嫁给中国。
中囯外交部发言人华春莹在今天的例行记者会上说:“把一个问题作为在另外一个问题上施压的工具，显然是不合适的。”
她说，在中美利益相互交融日深，已经形成你中有我、我中有你的紧密格局下，打贸易战没有前途，没有嬴家，只会双输。
《中国日报》在一篇社论中说，特朗普在朝鲜问题上对中国的要求太高。社论说，特朗普“用交易方式处理外交事务”的做法对解决问题没有帮助，“贸易政治化只会加重美国的经济问题，破坏中美整体关系”。
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