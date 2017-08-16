英希望脱欧后与欧盟建临时关税同盟

外媒称，在计划于本月底展开脱欧谈判之际，英国政府15日将正式表态，对脱欧之后和欧盟建立一个临时关税同盟持开放态度。
据美国《华尔街日报》网站8月15日报道，英国政府负责脱欧事务的部门在一份声明中称，其即将公布的文件将就英国脱欧之后和欧盟的关税安排提出两个备选方案，所提方案旨在确保英国于2019年初正式脱欧之后双方的商品贸易尽可能不受阻碍。
其中一个方案主张落实“高度简化”的关税安排，目的是简化商品在英国和欧盟之间流通时的边检环节。声明中提到的另一个方案则设想确立一个全新的“关税合作伙伴”机制，在该机制下，英国和欧盟之间或将不存在关税边境线。尽管如此，欧盟官员已经表态，称一旦英国正式脱欧，双方将不可能实现零阻碍贸易流通。
英国负责脱欧的政府部门称，在英国脱欧后长期关税安排尚未落实的过渡期内，一个可能的解决方案是在英国和欧盟之间建立临时关税同盟。
该部门表示，通过这样的临时安排，企业只需在新的关税安排确定之前进行一次调整。
该部门还称，将于16日就英国脱欧后如何管理北爱尔兰和欧盟成员国爱尔兰之间的边境公布建议文件。该部门表示，英国将通过这份文件表明自己的立场，即致力于维护边境的畅通无阻，而不是回到过去的硬边境模式。
另据路透社布鲁塞尔8月15日报道，欧盟委员会15日称，将“仔细”研究英国有关与欧盟达成临时关税协议的提议，但只会在英国脱欧取得充分进展后再去处理脱欧后双方关系问题。
欧盟委员会发言人说：“我们认为英国公布一系列立场文件是朝真正启动第一阶段谈判迈出的积极一步。时间已所剩无几，这将让我们能够取得进展。”
欧盟委员会正着手对英国公布的一份立场文件进行回应。英国在该文件中提议建立一个临时关税同盟。
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