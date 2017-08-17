美俄斗气“一石二鸟” 普京或另辟战场

香港《东方日报》网站8月16日刊发题为《美俄爆发能源战 特普斗气到几时》的文章称，从某种意义而言，美国今次从能源领域发起对俄制裁，既可消弱俄罗斯，又能控制欧盟，可谓“一石二鸟”。但普京也可以另辟战场，联合利益受影响的国家与美国谈判。这种情况下，中国、印度、日本等油气买入国很可能会从中受益。
文章称，美国总统特朗普作为军工能源利益集团的代言人，上台之后不仅重用能源高管和军事将领，在外交博弈中亦以能源利益为优先，最近美国对俄罗斯进行新一轮制裁，便是瞄准国际能源市场的争夺。
特朗普签署对俄新一轮制裁法案，规定如果有谁向俄罗斯天然气出口管道建设一年内累计投资超过500万美元或一次性投入100万美元，美国可以对投资方实施制裁，而俄罗斯通往德国的“北溪2号”天然气管道建设也被阻挠，这意味着对俄罗斯能源工程的任何投资者都将成为被制裁者。
文章称，表面上，这是华盛顿对俄涉嫌干涉去年美国总统大选和此前乌克兰危机的回应，但从更深层意义上来说，这次制裁是特朗普政府对能源优先政策释放的一个信号。众所周知，欧盟尤其是德国，是俄天然气的主要投资者与使用者，美国通过这个制裁方案，可以一举切断俄罗斯通往欧盟的气管，达到独霸欧盟油气市场的目的，严重削弱了俄罗斯在国际能源市场的地位。
文章称，俄罗斯靠能源立国，主要发展能源经济，通过向欧洲等国出口天然气、石油等能源产品以获取巨大的经济效益。如果俄罗斯失去欧盟，那么其能源出口只剩下亚太市场，收入势必大减，国力更显孱弱。
另外，美国也可以通过能源输出，控制离心日重的欧盟。德国总理默克尔曾公开声称，美国已不可靠，欧盟应该走自己的路。但欧盟缺乏能源自主，如果油气输入被美国垄断，欧盟走自己的路恐怕步履维艰。从某种意义而言，美国今次的制裁，既消弱了俄罗斯，又控制了欧盟，可谓“一石二鸟”。
文章称，不过，特朗普要断普京的财路，也未必能够一帆风顺，皆因普京可以另辟战场，比如增加对日韩出口，或者拉拢德国一起向美国说不。事实上，作为国际能源出口市场的新参与者，美国加大油气出口，打击的不仅是俄罗斯的利益，沙特、伊朗、安哥拉等油气出口国均受到影响，俄罗斯很可能联合这些国家与美国讲数，相比之下，中国、印度、日本等油气买入国却大受其益。
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