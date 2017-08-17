中美两军签署协议加强沟通管控风险

境外媒体称，中美两国高级军官在北京签署协议，力求增进两国军队之间的沟通、减少误判的可能性。
双方致力增进战略互信
据美国国防部网站8月15日报道，15日，美国参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德上将和中国中央军委委员、军委联合参谋部参谋长房峰辉上将签署了《中美两军联合参谋部对话机制框架文件》。邓福德正在中国访问，目的是推进这两个太平洋大国军方之间的联系。
美国联合参谋部官员称该协议可用于化解危机，他们指出，五角大楼和八一大楼的直接沟通将“使我们能够进行沟通来减少误判风险”。联合参谋部的战略计划与政策负责人理查德·克拉克将主管美军方面的这项工作，旨在构建框架的第一次会议定于11月举行。
联合参谋部对话机制是今年早些时候在华盛顿举行的中美外交安全对话商定的。邓福德会在中国停留三天，他将观摩解放军的训练。
邓福德在会谈时说：“我们有许多解决起来很困难的问题，在这些问题上未必会观点一致。但是从我们在华盛顿举行的会议和刚才的会议来看，我知道我们有一点是相同的，那就是我们都决心破解这些困难。在两国元首的指导下，再加上在多个领域的合作，我知道我们会在接下来的几天里取得进展。”
但邓福德表示，两国必须取得切实的进展。他说：“在启动这些会谈时，具备处理这些棘手问题的框架并不等同于在这些问题上取得进展。我们的共同挑战是要真诚、坦率地着手破解我们不得不解决的这些问题。”
邓福德说，中美两国间的军方接触很重要，因为两国间难免会有摩擦，军方接触会减少误判的可能性。
另据法国国际广播电台网站8月15日报道，据中国官方网站披露，邓福德和房峰辉15日会谈时曾就台湾、南海、朝核等共同关心的问题交换了意见。不过，中方并未提到上述议题的具体内容，但提到两人共同签署了《中美两军联合参谋部对话机制框架文件》。
房峰辉对邓福德说，中美两军要把“影响两军关系发展的不利因素妥善处理好”，中国军队愿与美方共同努力“加强战略沟通，增进战略互信，深化务实合作，妥处矛盾分歧，有效管控风险”，推动两军关系持续稳定发展，成为两国关系的重要稳定因素。
房峰辉还说，“合作”是中美两国唯一正确的选择。中美两军“完全能够成为很好的合作伙伴”，因此要把两军“关系稳定发展的态势保持好”、“在共同利益领域的合作维护拓展好”。
对话机制有利南海稳定
据美国《华尔街日报》网站8月15日报道，美国参谋长联席会议主席邓福德16日与中国军方高官签署了一项协议，正式确定并加强中美两国军队之间的作战行动交流。
一名美国军方官员说：“近几个月的事态刺激了双方迈出这一步。”官员强调，新的协议是拉近两军关系以便他们更紧密协作的“给人以希望的第一步”。但他们提醒说，协议要促成五角大楼和中国人民解放军之间展开实质性讨论才会有价值。
报道称，双方的军事交流目前受到美国法律的限制，美国官员强调，这项协议至少能够防止双方对彼此的行为产生误解。自从朝鲜的威胁和美国总统特朗普针锋相对的威胁在该地区酿成危机后，产生误会的危险越来越大。长期以来，五角大楼一直寻求与中国人民解放军建立更加机制化的沟通方式，尽管两国防长此前设立了直通电话，但偶尔才会使用。
美国官员希望，新协议可以增加几个级别行动指挥官之间的沟通渠道，建立更好的对话机制，最终取代直通电话。
据俄罗斯今日经济通讯社网站8月15日报道，俄罗斯科学院远东研究所首席研究员、中国问题专家亚历山大·洛马诺夫认为，中美军方代表15日签署的协议旨在改善南海局势，同时理顺在朝鲜问题上的协作，这个机制有助于扩大两国军队的联系，有效管控危机风险。
洛马诺夫说：“我不认为中美扩大军事接触与朝鲜问题有如此密切的联系，尽管这一点很重要。”在美国侦察机和中国歼击机在海南岛附近相撞之后的十几年以来，人们一直很清楚中美配合行动的必要性。那是第一个信号：如果说以前美国可以沿中国海岸线自由活动，那么随着中国国力的增强，发生直接冲突的威胁成倍增长。
洛马诺夫认为，“新一轮冲突的风险不断上升”。
报道称，双方都没有让步的意愿，中美应首先将新协议里的对话机制运用到南海问题上。
谋求减少朝核问题误判
据美国《华尔街日报》网站8月15日报道，美国军方最高级别官员17日将访问负责监控中朝边境动向的解放军北部战区司令部，观摩军事训练和战斗能力演示。
分析人士称，早在朝鲜威胁要攻击关岛之前，邓福德就已确定了访华计划，不过上述举动反映出中美双方的担忧日益加重，因两军有可能在应对朝鲜核武器和导弹危机时误判军情。
军事专家表示，最近几个月，中国加强边防，推动北部战区的部队现代化，为朝鲜潜在危机（包括美国对朝鲜实施军事打击的可能性）做准备。
长期以来中国一直担心，如果朝鲜政权垮台，朝鲜半岛将成为统一、亲美的国家，大量难民会涌入中国北部，美国军事力量将更靠近中国边境。
军事专家称，中国的应急方案包括：在中朝边境设置难民营、控制朝鲜的核设施，派出部队阻止美国和韩国军队跨越韩朝军事分界线。
美国官员表示，中国政府多次拒绝了美国关于讨论朝鲜紧急应对方案的请求。不过，他们称，最近几周中国释出信号：愿意建立更好的交流机制，在危机发生时与美国军方沟通。
另据香港《南华早报》网站8月16日报道，美国参谋长联席会议主席邓福德曾表示，他此次中国之行是为了进一步与中国发展工作关系，降低朝鲜半岛发生误判的风险。
报道称，中国是朝鲜的传统盟友和最大贸易伙伴，美国眼下正努力争取中国的支持，希望向朝鲜施加最大压力。但有内地专家认为，中国不会亦步亦趋追随美国的脚步。
军事评论员岳刚说：“中国不会简单地在所有问题上追随美国……中国也不应该过多陷入其中（美朝紧张关系）。”
另一名军事专家李杰认为，中国不愿采取比经济制裁更严厉的措施。他说：“美国或许（在会谈中）告诉中国，假如朝鲜发动攻击，美国有可能计划作出怎样的军事回应，这是因为美国希望知道中国将如何回应。但中国会向美方表明，我们针对朝鲜的行动仅限于经济制裁——这将是中国配合美方行动的最大限度。”
北京大学国际关系专家节大磊认为，中国将竭尽所能阻止美国打击朝鲜，但中国不会在军事冲突中无条件支持朝鲜。他称：“在作战层面上，中国应当为最坏的情形做好准备，应当根据自身利益决策。”
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