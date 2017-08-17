知识产权攻防大战 中国改写游戏规则

在中国的学校里，学生们学到，美国部分是靠着从英国窃取技术，从而成为一个大国的。在政府大厅里，官员们声称，需要通过保护发明来刺激创新。在董事会会议室中，高管们制定战略，利用侵权法来打击国外竞争对手。
中国经常被描绘为仿冒品和盗版软件之国，专利、商标和版权等知识产权普遍遭到忽视。现实情况则更为复杂。
4月，特朗普总统与中国国家主席习近平在佛罗里达会晤。特朗普指责中国公司窃取美国的工作岗位和技术。
上海的新百伦体育用品商店。今年该公司赢得了一项对中国公司的商标诉讼，该公司使用了它标志性的斜体N标志。
中国在知识产权方面采取了一些颇为矛盾的立场，在某些情况下无视知识产权，在另一些情况下又保护它。这些矛盾之下则是中国长期以来对知识产权的看法：它没有被当做严格的法律准则，而是被当成实现国家目标的工具。
如今，这些目标越来越宏大。中国正在积累关于微芯片和电动汽车等未来行业的专有技术，往往是通过推动那些受中国庞大市场吸引的外国公司分享技术来实现。它也在专利和商标方面加强执法力度，期待未来有一天可以成为这些技术领域内的领先者，并利用知识产权来保护自己的领先位置，抵御与其竞争的经济体。
特朗普总统预计将在周一公布若干初步措施，可能会是对中国的贸易做法进行深入调查。他强调要保护美国的知识产权，指责中国企业窃取工作岗位与技术。
特朗普的要求很可能会受到北京的深切怀疑。
中国国家主席习近平正在努力加强与专利、版权和商标相关的法规，为中国新兴企业提供收入与声望的新来源。中国还在追求一个雄心勃勃的计划，名为“中国制造2025”，力图在机械人和医疗技术等领域成为全球领先者，并开创中国发展的下一个阶段。这些努力反映了中国官员的观点：控制全球技术和标准与发展强大的军事力量同样重要。
北京大学贸易法学者张平表示，西方早已将知识产权法作为对抗中国企业的“矛与盾”，这损害了中国在国内的利润，也阻止了它们进入国外市场。她说，现在中国反击的时刻到了。
“你要进来可以”，张平说。“但是你不能是说卡着我的脖子，不让我发展。”
商标和专利保护公司和发明者，补偿他们付出的时间，以及他们的创意与投资。虽然历史上较为贫困的国家一直致力于从较富裕国家获得发明，有时会与知识产权法律发生冲突，但中国已经改写了获取先进技术的游戏规则。
自从近40年前邓小平担任国家领导人以来，中国经济开始对外开放，把从海外获取思想和启发视为优先工作。
有时中国通过逆向工程得到它想要的。美国官员说，中国企业也通过网络攻击等方式进行广泛的经济间谍活动。（中国官员否认了这些指控。）最近，中国利用不断增长的财富，购买转基因作物等先进技术，以及美国初创企业的最新创新技术，并去吸引有前途的人才。
但是从早期开始，中国便一直严重依赖一个屡试不爽的方法：与外国合作伙伴组建合资企业。像IBM和高通(Qualcomm)这样的大牌公司要在中国开业，便需要同国内公司共享先进的技术和研究。为了吸引合作伙伴，中国向他们提供了进入其庞大市场，面向数亿消费者的机会。
合资企业帮助中国从头开始，建成了一个个完整的工业体系。中国企业利用它们来探索高铁技术，如今已经在全球主宰了这个行业。
中国专家认为，这些举措只是聪明的交易，并不违反知识产权法，它们让中国得以利用世界第二大经济体的影响力来赢得切实的知识。
但现在中国的努力正在超越常规制造业，进入尖端技术领域，特朗普政府已经谴责这种安排是强制性的。
4月份，美国贸易代表办公室指责中国的“普遍侵权活动”，包括窃取商业秘密、容忍猖獗的网络盗版和出口假冒商品。
中国评论家指出美国的批评存在虚伪性，他们指出，美国曾经是世界领先的盗版国家之一，独立革命之后，美国曾经通过获得蒸汽动力纺织机等发明的设计图，来挑战英国在工业中的主导地位。中国的国有新闻媒体突出强调了塞缪尔·斯莱特(SamuelSlater)的例子，斯莱特经常被称为美国工业革命之父，他在17世纪后期将英国纺织机的设计带到了美国。
不过，随着中国努力进行自主创新，国家领导人也开始采纳更为严格的专利、版权和商标法规。
政府设立专门法庭处理知识产权纠纷，并向申请专利的企业家提供补贴。2015年，超过100万份专利被提交，创下了纪录。
东方亿思律师事务所副总经理李剑表示，内地企业越来越认识到，强有力的知识产权保护是一种工具，有助于他们保护发明，并在海外获得专利使用费。
“许多中国企业已经意识到，通过专利保护，他们可以在市场上获得优势。”李剑说。“他们现在有了更多信心，认为中国政府可以保护他们的知识产权。”
这些规则也使一些外国公司受益。新百伦(NewBalance)今年在一场状告中国公司的案子中获胜，该中国公司使用了它标志性的斜体N标志。去年，中国最高法院判决允许迈克尔·乔丹(MichaelJordan)保留他姓名的汉字所带来的相应权益。
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