港报社评：新加坡先安居乐业策略，港堪借监

香港和新加坡面积小，欠缺资源下成亚洲四小龙，向来视对方是竞争对手，但在刚公布的全球宜居城市排名，新加坡首次超越香港，港府确实应反思问题所在，究竟新加坡有甚么值得借监。
《经济学人》智库每年根据稳定性、医疗衞生、文化和环境、教育及基建五大指标，为全球140个城市打分，编纂出宜居城市指数。今年香港整体评分不变，但因其他城市宜居水平改善，以致排名下跌两位至第45，而新加坡因教育程度指标评分提升，令排名急升11位至第35。香港在亚洲区排名跌出三甲，屈居于东京、大阪和新加坡之后。
香港今年首次被新加坡超前，不应只着眼于新加坡的教育制度持续改善，或香港空气污染和占领运动后社会撕裂问题严重，而应从宏观角度来看待问题。
新加坡在强邻环伺和资源匮乏下，一直为生存而挣扎打拼，怎样才能令国家富强起来，关键在于吸纳人才。如何吸纳人才，首先要让国民安居，所以当局一开始就为民众提供廉价而面积不小的组屋。当局也明白到缺地问题，不断填海来增加土地供应，单是过去20年填海增加了11%土地，令政府有足够土地发展。正因为当局解决了民众最基本居住问题，才能让人乐于发展事业。
当局还积极发展教育，教育制度因应环境需要而变革。为免食水和粮食供应被大马控制，新加坡鼓励创新科技发展水资源、科技农业，既解决国家安全，也为不同经济产业杀出血路。在97亚洲金融风暴后，当局认识到经济转型的需要，转为着重知识经济，大力发展创新科技，并透过移民来吸纳专才，藉此提升竞争力。
反观香港欠危机感，回归后背靠祖国，在亚洲金融风暴后，始终未能转型，也未找到新经济引擎，靠内地自由行救活经济，依然靠炒股炒楼谷经济，结果因为缺地、环球和内地热钱涌现下，楼价屡创新高，市民要不吃不喝18年才能上车蜗居，令社会产生怨气。
港星硬件差不多，即使新加坡自由度不及香港，但因楼价负担相对轻松，政府又大力支援创科，令一些本港专才也乐意到新加坡发展。
正因为香港仍纠结在居住问题，社会经济发展被掣肘，港府宜两手抓，一边要积极开辟土地，遏抑楼价，让市民安居；另一边设法吸纳人才，发展新经济引擎来提升竞争力。（路透社）
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