河野洋平认为：安倍外交不应一味追随美国

日本《神奈川新闻》网站8月15日发表石桥学牧野昌智的文章《河野洋平批评安倍外交》称，曾任自民党总裁、官房长官、外相、众议院议长的河野洋平，在第二次世界大战结束72周年纪念日前夕接受《神奈川新闻》采访，对安倍晋三政府的政权运作和外交政策提出了批评。
文章称，这位曾经的自民党鸽派资深人物指出，“所谓政治就是不进行战争，（安倍政府）却在做相反的事情”，对安倍政府追随美国的一边倒态度敲了警钟。
河野洋平在担任官房长官的1993年，发表了承认原日军强征慰安妇的“河野谈话”。直到2009年退出政坛前，他一直以重视亚洲外交的保守稳健派代表人物著称。
此次采访是在7月下旬进行的，但也可以说是对其长子河野太郎提出了忠告。河野太郎在8月初安倍内阁改组后就任外相。
文章称，基于一直以来致力于护宪、裁军、弃核的立场，河野洋平表明一贯观点说，“战争不解决问题。只能通过外交、政府开发援助等经济手段来解决问题”。他还力陈亚洲外交的重要性，称“我认为民众中存在与中国、韩国改善关系的愿望。如果说有国家打算进攻我国，可以与这些国家搞好关系，以避免被攻击”。
文章称，针对转而允许行使集体自卫权、提倡修改宪法第九条、加强了对美追随态势的安倍政府安保政策，河野表现出很强的危机感，认为“宪法第九条是一直以来拒绝美国军事要求的门闩，而安倍政府自己正打开这道门闩。美国是相当好战的国家。特朗普总统似乎也不是和平主义者，不知（日本）会被带到哪里去”？
他对安倍政府提出差评说，“感觉是不贴近民众、爱干什么干什么的政府。在长达四五年的时间里，奉行背离民众希望与期待的政治，这对民众来说实在是不幸”。
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