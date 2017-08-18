中国反对武力解决朝核问题 强调军事手段不是选项

境外媒体称，在朝鲜核与导弹危机的背景下，美国参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德访问东亚。
强调军事手段不是选项
据德国之声电台网站8月17日报道，中国《解放军报》网站8月17日消息显示，中国国家主席、中央军委主席习近平8月17日在人民大会堂会见了来访的邓福德一行。习近平在会晤中表示，美国发展好了，对中国有利；中国发展好了，对美国也有利。尽管两国关系发展的道路上有时有一些坎坷与风雨，但风雨过后会见彩虹，希望双方以诚意与善意相待，密切沟通，妥处分歧，共同构建一个更加美好的明天。
在谈到两军关系时，习近平表示，希望双方相向而行，用好现有合作机制和平台，为两军关系积累正能量。
另据路透社8月17日报道称，中国中央军委副主席范长龙8月17日说，对话协商是解决朝鲜半岛问题的唯一有效途径，军事手段不能成为选项。
据中国国防部发布的消息，范长龙在北京会见美国参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德时说，对话协商是解决半岛问题的唯一有效途径。
路透社8月17日报道还称，中国一位高级官员8月17日说，美国在台湾问题、在南海巡逻、在韩国部署先进反导系统等“错误”做法给两军互信带来很大消极影响。
据中国国防部发布的消息，中国中央军委副主席范长龙对美国参谋长联席会议主席邓福德说，两国军事互信机制建设不断完善。
范长龙还说：“但美方在台湾问题、美在中国周边部署‘萨德’系统、美军舰机在南海活动、美在我周边海空域抵近侦察等问题上的错误做法，给两国两军关系和双方互信带来很大消极影响。”
报道称，中国认为“萨德”系统强大的雷达会影响其自身安全，而且无助于缓解与朝鲜的紧张关系。
范长龙说，中方愿与美方共同努力，认真落实好两国元首共识，进一步挖掘合作潜力，妥处分歧和敏感问题，使两军合作为两国整体关系的发展注入正能量。
作为世界上最大的两个经济体，中国和美国称它们致力于建立稳定的两军关系，但仍存在深刻分歧。
台湾“中央社”8月17日报道称，中共中央军委副主席范长龙8月17日会见了来访的美国参谋长联席会议主席邓福德。在朝鲜问题上，范长龙强调，对话协商是解决半岛问题的唯一有效途径，军事手段不能成为选项。当前有关各方要保持克制，避免加剧朝鲜半岛局势紧张的言行。中方希望和美方一起推动有关各方相向而行，共同为解决朝鲜核问题、维护半岛和平稳定发挥积极作用。
美军方与白宫表态不一
据美联社8月17日报道称，美国军方最高官员8月17日说，应对朝鲜导弹威胁的军事解决方案将是“可怕”的，但允许平壤发展对美国发起核攻击的能力是“无法想象”的。
美国参谋长联席会议主席邓福德在北京对记者说，特朗普总统直接“要求我们研究可靠和可行的军事方案，而这正是我们在做的”。
邓福德在北京说：“如果这个问题将出现一种军事解决方案，那绝对是可怕的，这一点毋庸置疑。”
但是他补充说：“无法想象的是允许朝鲜领导人金正恩发展出可携带核弹头并能威胁到美国的导弹以及允许他继续威胁所在地区。”
8月16日，美国媒体报道了特朗普的首席战略师斯蒂芬·班农对于朝鲜问题的表态。在记者问到邓福德对班农表态的看法时，他做出上述回应。
班农在接受左倾的《美国展望》杂志网站采访时对特朗普总统稍早的誓言表示了轻蔑。特朗普曾发誓说，如果朝鲜继续用导弹和核武器威胁美国，他将对朝鲜施以“烈焰和怒火”。
班农说：“（对朝鲜的核威胁）不存在军事解决方案，忘了它吧。在有人解开这部分方程式，向我证明首尔的1000万人不会在头30分钟死于常规武器之前，我不知道你在谈论的是什么，这里根本不存在军事解决方案，他们难住了我们。”
据美国国防部网站8月16日报道，美国参谋长联席会议主席邓福德8月16日在中国沈阳表示，中美两国防务官员在讨论包括朝鲜所构成的威胁在内的两国共同关切的问题时，毫不保留地向对方表示了自己的想法。
邓福德是在造访解放军北部战区司令部后对记者说这番话的。北部战区司令部是中国距离朝鲜最近的一个战区司令部。
邓福德说，与中方官员讨论的内容主要涉及朝鲜。他说，他谈到了美国对朝鲜的立场，这一立场建立在外交和经济施压的基础上。他说：“我还谈到这样一个事实，即我们正在制定军事解决方案，以便应对一旦外交和经济施压以失败告终的情况。”
报道称，美国希望朝鲜领导人金正恩同意实现朝鲜无核化并停止试射导弹。邓福德说，这是更可取的最终状态，他也对中国军方领导人表达了这一观点。他说：“不过如果会有军事行动，我们需要就接下来可能出现的情况进行严肃的对话。”
邓福德说，美国对联合国安理会最近的投票结果感到满意，这次投票一致通过了因朝鲜的核及导弹计划而对其实施制裁的决议。中国作为朝鲜唯一的盟友和在联合国拥有否决权的国家，在这次投票中对这一做法给予了支持。
邓福德说：“我们相信如果中国执行这些制裁措施——如果国际社会执行这些制裁措施——那么会为推进朝鲜无核化创造条件。这是重要的一步。”
他说：“我在首尔和北京表达的意思是，我们有必要制定有效的沟通机制，这样一来，一旦爆发危机，我们能够立即进行对话，避免误判和加剧危机。”
邓福德沈阳行广受关注
另据美国《华尔街日报》网站8月17日报道，美军的最高将领8月16日表示，他与中国的代表讨论了中美军方进行协作的几种方式，希望在与朝鲜爆发战争的情况下，不要出现危险误判。
分析人士和外交官表示，这表明双方对朝鲜推进核武器和导弹计划引发的紧张局势感到担忧，因此双方搁置了相互间的一些不信任感，并加强了两军之间的交流。
邓福德8月16日造访了监控中朝边界的解放军北部战区司令部（美国高层军官几乎从未参观过该地区），观看了实弹演习并与中国人民解放军官兵共进午餐，之后他介绍了8月15日的会谈情况。
报道称，早在美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩口水战升温之前，邓福德的访问计划就已制订。
但上述分析人士和外交官表示，中国政府决定在敏感时期推进此次访问，反映出中国对朝鲜日益不满。
美国战略与国际问题研究中心的中国问题专家葛来仪称，此次访问似乎表明，朝鲜的威胁越来越大，中国也和美国一样担心。
邓福德表示，他（和中方）广泛讨论了在和朝鲜发生冲突的情况下该采取何种紧急措施，他向中方强调了建立强大沟通机制的必要性。他并未具体透露中方对此如何回应。
邓福德访华之际，美韩两国军队正准备于8月21日在韩国举行大规模军事演习。朝鲜指责这个年度演习是入侵朝鲜的预演。
美国国家亚洲研究局中国军事问题专家罗伊·坎普豪森指出，虽然中国和朝鲜是盟友，但两国从未举行过任何联合训练或演习。
他表示，中国政府欲借邓福德此次访问北部战区之机向朝鲜释出强烈信号。
他表示，这至少显示出中国可能不会在军事上支持朝鲜。此外，还可能向朝鲜政府一些人士暗示，美中可能在一定层面上展开军事合作。
报道称，中国长期以来一直拒绝美国提出的双方进行磋商沟通的请求。美国提出中美进行磋商，防止一旦爆发朝鲜危机，美国和中国的行动产生冲突。专家称，此次美中之间展开的新讨论显示中国的想法发生转变。
美国希望美中军方最终能建立多层面的联系。比如，美国军事官员称，驻韩美军司令文森特·布鲁克斯应与中国北部战区司令员直接接触。北部战区负责维护中朝边境稳定。
邓福德8月16日对记者说，围绕朝鲜半岛潜在危机可能局面的初步对话应在危机爆发前展开。
他说，两国军方建立有效的沟通机制是有帮助的，一旦发生危机，双方可以立即交流，从而避免误判并加深危机。
美国军方官员称，邓福德8月16日观摩的中国北部战区的连级军事演习似乎并没有展示任何可能用于朝鲜危机的特殊能力。
不过据中国国防部的报道，邓福德访问的部队是陆军某“合成旅”。军事专家表示，这是在中国军改下，在近几个月组建的几个新军事单位之一，位于中国东北的部队旨在应对包括美国军事打击在内的潜在朝鲜危机。
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