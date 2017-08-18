特朗普首席战略师叫嚣对华打经济战 中方：思维停在上世纪

外媒称，特朗普的首席战略师班农接受媒体采访称，美国与中国正处于一场“经济战”中。对此，中国外交部发言人回应“希望有关人士不要以19世纪、20世纪的零和思维看待或试图解决21世纪的问题”。
据德国之声电台网站8月17日报道，班农称，“我们有一方在25年或30年内将成为霸主；如果我们继续走老路，那成为霸主的就会是他们。”
“对我来说”，班农说道，“与中国的经济战就是一切。我们必须发狂般地集中精力在这一点上。如果我们继续处在下风，我想，5年，最多10年，我们就会到达一个临界点，之后再也别想重整旗鼓” 。
报道称，班农的方案是，使用1974年贸易法第301条来对华发动贸易战。“我们要一举制胜。我们已经得出结论，他们在（打）一场经济战，他们正在粉碎我们，”班农在接受媒体的采访中说道。
班农在采访中还提到，他认为应对中国贸易采取更强硬路线，在美国政府内部受到阻力。
对此，外交部发言人华春莹8月17日表示，“中美经贸关系的本质是互利共赢。事实上，中美两国长期的经贸合作为两国人民带来了实实在在的利益，任何没有偏见的人都会非常清楚地看到这一事实。贸易战没有前途，不符合任何一方利益，打贸易战没有赢家。我们希望有关人士不要以19世纪、20世纪的零和思维看待或试图解决21世纪的问题。”
华春莹补充道，“中美关系的重要性显而易见。中美两国领导人和两国各界人士都愿以更加积极的态度维护中美关系健康稳定发展。双方应加强对话沟通，推进各领域交流合作，妥善处理彼此关切的问题，共同努力确保中美关系持续健康稳定向前发展。只有这样才最符合中美两国人民的根本利益。”
另据俄罗斯卫星网8月17日报道，有俄罗斯专家认为，“中美经济战”只存在于班农的想象中，他做相关声明时过度夸大了事实。
莫斯科卡内基中心“俄罗斯在亚太地区”计划负责人亚历山大·加布耶夫说：“我认为班农完全夸大了事实。但这不仅关乎中国。班农完全是美国政治里一个很有意思而且有争议的人物。”
他认为：“这场战争只存在于史蒂夫·班农的脑中。很明显，这是美国总统其中一名最有影响力的顾问想法的缩影。”
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