麦当劳明年开始逐步停用抗生素鸡 第一批名单无中国

8月24日消息，美国快餐连锁巨头麦当劳公司23日宣布，要求全球的肉鸡供应商2018年开始逐步停止使用人类抗生素，以防止出现更多的超级细菌。
不过，中国不在首批名单中。引发网友热议：
@小攀6939 : 麦当劳已经把特许经营权给中国企业了，没必要划重点
@悟空cHeNclkclkclk : 吃了这么多年抗生素难怪不得病[摊手]
@虚幻的夏 : 国内麦当劳不是卖给阿里了吗？
@小松糕Annie : 中国麦当劳已经与美国的麦当劳无任何关系了[摊手]
@陳誌凱 : 麦当劳中国业务已经出售了，不归美国管
@小伙是个好青年 : 不用停，我们百毒不侵……
据悉，麦当劳在声明中要求肉鸡供应商逐步停用世界卫生组织认定的人类药物中“最高优先级的重要抗菌药物”（HPCIA），第一批从2018年1月开始，包括巴西、加拿大、日本、韩国、美国和欧洲，不过欧洲供应商仍然可以使用粘菌素；至2019年底，澳大利亚和俄罗斯的供应商将停止使用这些抗生素，欧洲供应商停止使用粘菌素；其余市场供应商至2027年1月全面停止使用抗生素。
路透社援引声明内容报道，麦当劳还计划将这一政策推广至其他肉类、奶牛和蛋鸡。
科学家警告说，为促进动物生长和预防疾病而常规使用抗生素是导致抗药性强的超级细菌产生的原因之一。而合理使用抗生素、防止滥用抗生素，是预防超级细菌流行的最重要手段。
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