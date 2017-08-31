沙特阿美出售股权前景：中国是最合理买家

英国《金融时报》网站8月23日刊文称，沙特国有石油公司沙特阿美出售5%股权的计划仍处于不确定之中，沙特阿美所售股权的明显合理的买家是中国。
文章分析称，中国是合理买家的主要原因如下：
·中国每天进口逾850万桶石油。自2014年以来，日均进口量增长了250万桶，即便这一时期经济增长相对放缓。
·推动中国石油进口激增的原因包括国内一批老油田的产量下降，以及开发包括致密油在内的其他石油资源遭遇困难。
·中国的石油进口将继续增长。虽然中国去年生产了50多万辆新能源汽车，但也新增了2400多万辆汽油乘用车。货运业和国内航空出行都在迅速增长。
对北京而言，要保证相当大部分的石油需求得到满足，还有什么比入股一家拥有全球部分最低成本石油储量的公司更好的方式呢？双方的交易可以不仅仅包括购买股权。顺理成章的还有签署石油供应的长期销售合同，以及沙特阿美进一步参与中国不断增长的炼油行业。随着中国经济从以重工业为基础走向多元化，对更多汽油及其他石油产品的需求只会不断增加。
文章称，这笔交易将成为国与国之间的一项安排，而这正是与沙特的政治和经济需求相一致的地方。几十年来，沙特王室的延续实际上一直得益于美国的保障。但近年来，美国一直在后退，不再拥有充当世界警察的豪情。沙特需要与可依赖的盟友建立更有效、稳定的伙伴关系。虽然中国在中东没有驻军，但其影响力越来越大，而且不用背负过去几十年美国人积累起的不信任的历史包袱。建立在互利基础上的中沙关系将是自然的结果，而沙特阿美是一个很好的起点。
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