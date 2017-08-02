崔永元自曝：有人出2亿封口费让我放弃转基因言论 饿死也不答应！

崔永元，曾经的中国中央电视台名嘴，如今堪称最有名的反转基因斗士，屡屡引发巨大争议，却从未放弃。
日前，崔永元在上海出席公益活动，受访时自曝曾有说人试图说服自己放弃对转基因食品的调查和言论，封口费是两个亿。
崔永元表示自己现在两年没有收入，但自己即使饿死也不会答应这件事，“男人要有骨气，饿死也不答应你们。”
本月26日，崔永元发表声明称，将辞去璞谷塘担任的所有职务并退出所有股份，随后接受采访时称自己最近一直收到恐吓信和死亡威胁，发声明就是为了避免朋友受牵连。
崔永元表示，这并不意味着他妥协了：“你们想要崔永元跪下求你们、服你们，门儿都没有。我这辈子要跟你们血战到底。”
他声称自己家庭地址被公开了，有人从门缝塞进恐吓信;他去北大等学校演讲，有人号召学生泼硫酸;还有人表示已经收到杀掉他的指令……
“最后那个在北京市公安局报了警，那个人被找到以后，轻描淡写地说是玩笑，这事儿就过去了。”崔永元说。
当天，崔永元接受采访时称，因为反转基因得罪了“庞大利益集团”，遭到 了“报复”，不想连累合作伙伴，所以选择退出；并表示：“所有想泼脏水的、想让我们死于非命的，都冲着我来，不要冲着公司来就行了。”
崔永元把自己定位为一个与恶势力作斗争的勇士：“在这场斗争中，我也有可能要付出鲜血，甚至付出生命。这个我都充分做好了准备。”
璞谷塘商城是崔永元在多年宣称转基因有害后，去年11月成立的非转基因食品零售公司，在线商城今年5月上线，其定下的目标是为国人提供安全健康的食品，用崔永元的九字人生格言就是：做好人，做好事，挣好钱。
但因产品售价超高、商品信息涉嫌网络盗图、虚假宣传等，遭受诸多非议。其中最出名的是300元一只的散养鸡，其网站上的很多图片则来自其他食品销售平台或者图库网站。
网友热评：
@慎-独-行：喷子们，我想问你们，你们超市买的是转基因还是非转基因？！如果你们买的的是非基因，那么请将你的菊花闭上！
@白浩玮：超市所谓的转基因未必就是转基因，非转基因未必就是非转基因，现在的商家良心坏透了
@器小易盈V：虽然他做事的方法可能有待商榷，但我认为他走的是一条正确的路。我不说别的，你去湖北湖南，随便市场上去买10种大米，要是有一半的品种没有转基因成分，算你们赢！
@优惠券小哥吴彦祖：其实很理解这样的人。成功了叫执着，不成功叫偏执。不管是执着还是偏执，至少精神世界是非常强大的。
@糖门红糖：第一，转基因和杂交不一样。第二，我国饿不死人，其他国家觉得会饿死人的话，其他国家转去。第三，我国，农药如果有毒，祸害一代人，转基因一旦有事，祸害千秋万代。我也不知道转基因到底有没有害，但是没有转基因，我们也饿不死，所以保守一些也没错。
@疯狂少女心呐：一群猪脑子的，全世界都在谨慎对待转基因，只有中国大门大开，有人站出来替大家出头，还那么白痴还在秀智商！
@北方和木：不知道能坚持多久，感觉太难了……
也有网友认为，崔永元在他的非转基因之路上越来越偏激，着了魔。
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