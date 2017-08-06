个性化迷你KTV在中国蓬勃兴起

在一个酷似街头电话亭的空间里，点歌系统、音响装置、灯光、椅子、空调等一应俱全。演唱者选好使用时间并付过费用之后，便可以戴上耳机，拿起麦克，拉上帘子，把这个小亭子变成自己的专属KTV。
去年开始，这种迷你KTV在中国流行起来，商场、电影院、游戏厅等很多公共娱乐场所都出现了它的身影。它既具备了传统KTV的点唱功能，又突出了歌唱者的私密性，契合了不少中国年轻人的需求。
“不管唱好唱坏，既不影响别人，别人也无法评价我，这种私密空间很符合我的期待。”长春市民李锐在体验过迷你KTV之后说。
李锐说，在迷你KTV里唱歌，来了就唱，唱完就走，干净利索，一小时只要五六十元，没有其他消费。
随着生活节奏加快，不少人都把唱歌作为宣泄压力的方式。“以前去KTV，要约很多人，要确定时间、房间，能成功在KTV聚一次并不容易，并且消费相对比较高。”长春女孩马妍说，有了商场里的迷你KTV，这些烦恼都不存在了，唱歌宣泄变得简单纯粹。
此外，迷你KTV还能给演唱者带来分享的愉悦。“里面的设备功能强大，唱完就可以录制分享，我可以在朋友圈里与大家分享我唱的歌，每次都有不少人给我点赞。”沈阳市民郭函宇说。
“现在的个体化时代更强调的是‘我’的感受，我可以自己唱、自己录制、自己听。”吉林大学哲学社会学院副教授刘威说，新的文化风尚、消费需求、技术条件、社会关系的变化等各种条件作用在一起，催生了迷你KTV的流行。
越来越多人对迷你KTV表现出兴趣，加速了迷你KTV企业的布局速度。
记者在电商平台淘宝上查询发现，迷你KTV单台售价在1万元至3万元不等。此外，迷你KTV运营者还要向商场、影院等缴纳“入场费”，但这一市场依然可观。长春欧亚新生活商场的一位迷你KTV管理人员告诉记者，在商场客流高峰期，迷你KTV甚至要排队进入，使用者以年轻人居多。有业内人士估算，目前全国至少投放了20000台迷你KTV。
中国官方把迷你KTV称为迷你歌咏亭，并已将这一新事物纳入了管理之中。日前，中国文化部印发关于引导迷你歌咏亭市场健康发展的通知，要求地方文化管理机构把迷你KTV纳入监管视野，并对其进行有效管理，尤其是要防止未成年人的沉迷。
“有需求就有发展的动力，迷你KTV可能会更加繁荣，也可能是昙花一现。无论怎样，对于这种新事物，我们应该给它足够发展空间，让这种文化现象随着市场而发展。”刘威说。
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