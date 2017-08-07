亚洲股市进入“超买区域”，投资者变得更谨慎

港媒称，2017年亚洲股市表现抢眼，创下8年来最大涨幅，但一系列新的投资者情绪调查显示，市场可能准备好踩刹车并兑现利润。
据香港亚洲时报在线8月5日报道，7月份，道富亚洲投资者信心指数9个月来第8次下降，从97.3降至96。该指数评估的是亚洲机构投资者的风险偏好，100代表前景为中性。与此相反，全球投资者信心指数由6月份的101升至108.9。
根据贝莱德投资集团的调查，2017年仅有49%的香港投资者对金融前景感到乐观，低于2015年的58%和2014年的67%。摩根大通资产管理公司7月宣布，今年第二季度，其香港投资者信心指数停滞不前，而同期香港恒生指数上涨了6.9%。尽管该指数从113降至112，但仍在积极展望区间。
摩根大通资产管理公司零售分销部副总裁卡琳娜·劳（音）说：“信心指数停滞可能反映出，在投资者中既有乐观情绪也有不确定感，许多投资者都倾向于采取观望态度。”
今年早些时候，亚洲股票成为必买的投资品。现在，维持亚洲股市上涨的基本因素似乎仍然存在。但在获得丰厚的回报后，投资者可能变得更为谨慎。
截至8月2日，今年以来明晟亚太市场指数已上涨19.5%，预计今年将取得2009年上涨37.9%以来的最好成绩。由于获利的绝佳时期已经结束，拉塞尔投资集团对亚太地区市场前景持中立态度。
该集团战略分析师在6月份的报告中写道：“2017年以来的强劲表现已使估值失去吸引力，将亚太地区推入超买区域。”
除了估值，投资者也许还担心美元贬值对依赖出口的亚太新兴市场的影响。本周三，衡量美元对一篮子其他货币的彭博美元现货指数降至15个月以来的最低水平。
卡琳娜·劳说，在当前的经济形势下，投资者逃离市场意味着放弃追求最大利润。她说：“尽管存在不确定性，但我们仍建议投资者继续进行多样化投资，尤其是在利率维持低位的情况下。”
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